Каркас для парника на «Самара Арене» начнут строить 2 января
Деревянно-металлический каркас расположится над футбольным полем. Об этом сообщает департамент информполитики областного правительства. Работы по его сооружению начнутся во вторник, 2 января.
В настоящее время на стадионе выполняется монтаж кровли и входных групп, а также запуск электроснабжения по основной схеме.
В настоящее время на стадионе выполняется монтаж кровли и входных групп, а также запуск электроснабжения по основной схеме.
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