К ноябрю возле «Самара Арены» появятся две новые дороги

В числе работ - восстановление трасс и оформление полос отвода, рубка деревьев, устройство дорожной одежды, ливневой канализации, линий электроосвещения благоустройство прилегающих территорий ( в том числе установка дорожных знаков и устройство мест для отдыха).Суммарная стоимость контрактов составляет свыше 14 млн рублей. Аукционы в электронной форме пройдут 20 июля. Работы должны быть выполнены к 31 октября этого года.