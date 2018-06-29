К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой

Заказчиком торгов выступает областной минтранс, который ранее анонсировал планы по продлению Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Работы будут разбиты на два этапа. Первый - инженерные изыскания, которые продлятся до 15 сентября этого года. Второй этап - непосредственно работы по подготовке планировочной документации до 1 ноября текущего года.Начальная цена контракта - 2,5 млн рублей.