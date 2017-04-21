«Граф Орлов», «Веструм Отель» и «Ла Мезон». ТОП-10 лучших отелей и гостиниц Самары
Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг лучших отелей и гостиниц Самары, а также определило лучший хостел и лучшие апартаменты в нашем городе.
Сообщается, что в первую десятку лучших отелей Самары вошли гостиницы с оценкой гостей от 8,5 баллов и выше (по 10 - балльной шкале), а также лучший хостел и лучшие апартаменты на основе данных международной поисковой системы Hotels Combined. По результатам рейтинга в ТОП-10 отелей Самары входят гостиницы «Граф Орлов», Countries, Ost West Club, Green Line Samara, «Меридиан», «Веструм Отель», Villa Classic, Welcome, «Макс Хаус» и «Ла Мезон».
Лучшим хостелом Самары стал хостел Center. Лучшими апартаментами города, в которых останавливаются туристы, стали апартаменты «Парк Гагарина». Отмечается, что в рейтинге не учитывались отели, принадлежащие международным гостиничным сетям.
Сообщается, что в первую десятку лучших отелей Самары вошли гостиницы с оценкой гостей от 8,5 баллов и выше (по 10 - балльной шкале), а также лучший хостел и лучшие апартаменты на основе данных международной поисковой системы Hotels Combined. По результатам рейтинга в ТОП-10 отелей Самары входят гостиницы «Граф Орлов», Countries, Ost West Club, Green Line Samara, «Меридиан», «Веструм Отель», Villa Classic, Welcome, «Макс Хаус» и «Ла Мезон».
Лучшим хостелом Самары стал хостел Center. Лучшими апартаментами города, в которых останавливаются туристы, стали апартаменты «Парк Гагарина». Отмечается, что в рейтинге не учитывались отели, принадлежащие международным гостиничным сетям.
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