«Граф Орлов», «Веструм Отель» и «Ла Мезон». ТОП-10 лучших отелей и гостиниц Самары

Сообщается, что в первую десятку лучших отелей Самары вошли гостиницы с оценкой гостей от 8,5 баллов и выше (по 10 - балльной шкале), а также лучший хостел и лучшие апартаменты на основе данных международной поисковой системы Hotels Combined. По результатам рейтинга в ТОП-10 отелей Самары входят гостиницы «Граф Орлов», Countries, Ost West Club, Green Line Samara, «Меридиан», «Веструм Отель», Villa Classic, Welcome, «Макс Хаус» и «Ла Мезон».Лучшим хостелом Самары стал хостел Center. Лучшими апартаментами города, в которых останавливаются туристы, стали апартаменты «Парк Гагарина». Отмечается, что в рейтинге не учитывались отели, принадлежащие международным гостиничным сетям.