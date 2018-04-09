09 апреля 2018 года,
13:11
$ 57.83    70.71   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Глава городского департамента общественной безопасности Алексей Логунков покинул свой пост

Об этом стало известно в понедельник, 9 апреля, на оперативном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Алексей Логунков родился в 1974 году в Перми. С марта 2006 года по 14 марта 2015 года занимал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по Мордовии. Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков возглавил в конце декабря 2015 года.

Сейчас исполняющим обязанности ведомства назначен Николай Рудаков.
Дата: 9 апреля 2018 , 12:33
107
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Глава городского департамента общественной безопасности Алексей Логунков покинул свой пост
9 апреля 2018
107
Глава городского департамента общественной безопасности Алексей Логунков покинул свой пост
В Самаре включат сирены и громкоговорители
9 апреля 2018
97
В Самаре включат сирены и громкоговорители
Самарцы помогут оценить работу управляющих компаний
9 апреля 2018
111
Самарцы помогут оценить работу управляющих компаний
На чем стоит Самара. Могильник на Первомайской
9 апреля 2018
167
На чем стоит Самара. Могильник на Первомайской
На Московском шоссе и Ново-Садовой ищут гарантийные дефекты дорожного покрытия
9 апреля 2018
165
На Московском шоссе и Ново-Садовой ищут гарантийные дефекты дорожного покрытия
На каких автобусах можно будет добраться до стадиона во время ЧМ-2018. Список маршрутов
9 апреля 2018
198
На каких автобусах можно будет добраться до стадиона во время ЧМ-2018. Список маршрутов
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
8 апреля 2018
449
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
8 апреля 2018
373
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
Главное за неделю в Самаре
8 апреля 2018
334
 
Главное за неделю в Самаре
Лента новостей
9 апреля 2018 , 12:33
107
Глава городского департамента общественной безопасности Алексей Логунков покинул свой пост
Об этом стало известно в понедельник, 9 апреля, на оперативном совещании под руководством главы...
9 апреля 2018 , 12:30
97
В Самаре включат сирены и громкоговорители
Во вторник, 10 апреля, проверят городскую автоматизированную систему оповещения.
9 апреля 2018 , 12:11
110
Самарцы помогут оценить работу управляющих компаний
Рейтинг эффективности УК в 2017 году будет сформирован до 1 июня.  
9 апреля 2018 , 10:58
167
На чем стоит Самара. Могильник на Первомайской
Эпохи поздней бронзы во дворе дома.
9 апреля 2018 , 10:54
165
На Московском шоссе и Ново-Садовой ищут гарантийные дефекты дорожного покрытия
Их будет устранять подрядчик.
9 апреля 2018 , 09:53
198
На каких автобусах можно будет добраться до стадиона во время ЧМ-2018. Список маршрутов
Департамент транспорта Самары объявил конкурс на право получения свидетельств об осуществлении...
8 апреля 2018 , 17:57
449
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
  Чтобы стать стюардом, нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф...
8 апреля 2018 , 14:34
334
 
Главное за неделю в Самаре
 
9 апреля 2018 , 09:06
167
Памятник несбывшемуся счастью. Почему архитектор Зеленко не достроил самарский дом
На заре своей долгой и плодотворной карьеры архитектор Александр Зеленко провел в нашем городе...
8 апреля 2018 , 15:46
373
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
Продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3266
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1952
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
1811
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1810
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1624
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
749
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
600
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
10 марта 2018
1498
1
Мэрия Самары: «Ситуацию с брошенными медведями взяли на контроль»
О животных позаботятся сотрудники самарского зоопарка.
Исторические версии. Записки бывшего холопа. Часть 2
11 марта 2018
743
Исторические версии. Записки бывшего холопа. Часть 2
Дворовой человек штабс-капитана Глушкова Федор Бобков оставил потомкам дневник, в котором описал...
Самарскому яхт-клубу 110 лет. Часть 3
11 марта 2018
580
Самарскому яхт-клубу 110 лет. Часть 3
В феврале вышла в свет книга «Волга. Самара. Жизнь под парусами» об истории...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.