Глава городского департамента общественной безопасности Алексей Логунков покинул свой пост

Алексей Логунков родился в 1974 году в Перми. С марта 2006 года по 14 марта 2015 года занимал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по Мордовии. Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Самары Алексей Логунков возглавил в конце декабря 2015 года.Сейчас исполняющим обязанности ведомства назначен Николай Рудаков.