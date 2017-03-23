Глава Самары Олег Фурсов начал серию рейдов по районам
Цель поездок - ознакомиться с текущей ситуацией по наведению порядка на их территориях, обратить внимание районных властей на вопросы, которые наиболее часто звучат в обращениях граждан.
Напомним, что за содержание улично-дорожной сети несет ответственность МП «Благоустройство», внутриквартальных территорий – районные администрации. Поддерживать порядок на территориях, прилегающих к жилым домам – обязанность управляющих компаний и ТСЖ.
Первым глава Самары посетил Советский район – 22 марта. Он проехал по магистралям района, внутриквартальным территориям. Также Фурсов встретился с юными участниками добровольческой акции «Пожиратели незаконной рекламы», в которой по собственному желанию принимают участие ученики общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Всего в Советском районе 550 таких добровольцев из более чем 30 учебных заведений. Они ежедневно очищают фасады зданий, заборы, световые опоры, остановочные павильоны и деревья от нелегально расклеенных объявлений.
Посетив один из дворов района, Олег Фурсов раскритиковал работу ответственного лица, за которым закреплена данная территория. Он поручил главе администрации Советского района Владимиру Сафронову усилить контроль за ее уборкой и благоустройством.
Завершая объезд, Олег Фурсов поручил руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову увеличить количество бригад по подбору мусора. Они придут на помощь уже работающим сейчас на территории города.
Напомним, что за содержание улично-дорожной сети несет ответственность МП «Благоустройство», внутриквартальных территорий – районные администрации. Поддерживать порядок на территориях, прилегающих к жилым домам – обязанность управляющих компаний и ТСЖ.
Первым глава Самары посетил Советский район – 22 марта. Он проехал по магистралям района, внутриквартальным территориям. Также Фурсов встретился с юными участниками добровольческой акции «Пожиратели незаконной рекламы», в которой по собственному желанию принимают участие ученики общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Всего в Советском районе 550 таких добровольцев из более чем 30 учебных заведений. Они ежедневно очищают фасады зданий, заборы, световые опоры, остановочные павильоны и деревья от нелегально расклеенных объявлений.
Посетив один из дворов района, Олег Фурсов раскритиковал работу ответственного лица, за которым закреплена данная территория. Он поручил главе администрации Советского района Владимиру Сафронову усилить контроль за ее уборкой и благоустройством.
Завершая объезд, Олег Фурсов поручил руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову увеличить количество бригад по подбору мусора. Они придут на помощь уже работающим сейчас на территории города.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 марта 2017
134
23 марта 2017
162
23 марта 2017
327
23 марта 2017 , 19:35
134
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
104
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
126
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
309
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
499
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
162
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...