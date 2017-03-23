Глава Самары Олег Фурсов начал серию рейдов по районам

Напомним, что за содержание улично-дорожной сети несет ответственность МП «Благоустройство», внутриквартальных территорий – районные администрации. Поддерживать порядок на территориях, прилегающих к жилым домам – обязанность управляющих компаний и ТСЖ.Первым глава Самары посетил Советский район – 22 марта. Он проехал по магистралям района, внутриквартальным территориям. Также Фурсов встретился с юными участниками добровольческой акции «Пожиратели незаконной рекламы», в которой по собственному желанию принимают участие ученики общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Всего в Советском районе 550 таких добровольцев из более чем 30 учебных заведений. Они ежедневно очищают фасады зданий, заборы, световые опоры, остановочные павильоны и деревья от нелегально расклеенных объявлений.Посетив один из дворов района, Олег Фурсов раскритиковал работу ответственного лица, за которым закреплена данная территория. Он поручил главе администрации Советского района Владимиру Сафронову усилить контроль за ее уборкой и благоустройством.Завершая объезд, Олег Фурсов поручил руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову увеличить количество бригад по подбору мусора. Они придут на помощь уже работающим сейчас на территории города.