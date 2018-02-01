Глава ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников возглавил самарское спортивное общество «Динамо»
Начальник областного Главка был единогласно выбран председателем физкультурной организации в ходе XXI конференции Президиума спортивного общества.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, в прошлом году динамовские спортсмены успешно выступили как на российских, так и на соревнованиях международного уровня. Самым значимым спортивным событием прошлого года стали 17-е Всемирные игры полицейских и пожарных в городе Лос-Анджелесе, где российские полицейские завоевали 206 медалей, из них 127 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых.
В минувшем году на площадке «Динамо» прошли спартакиада среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности, спартакиада «Юный динамовец» среди детей старшего школьного возраста, открытые кубковые турниры и городские соревнования по различным видам спорта, проведены соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из пневматического оружия, стритболу, по легкой атлетике, мини-футболу и спортивному ориентированию.
Кроме того, совместно с коллективами физической культуры для жителей области было проведено 145 физкультурно-спортивных мероприятий в которых приняли участие более 7 тысяч человек.
По словам заместителя председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» Олега Лукьянова, физкультурно-спортивное общество объединяет 17 коллективов физической культуры в рядах которых около 25 000 человек.
Уже традиционными стали ежегодный турнир «Динамо» по дзюдо среди юношей, приуроченный к Дню сотрудника ОВД на призы начальника ГУ МВД России по Самарской области, ежегодные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди спецподразделений силовых структур, а также стартовавший в 2015 году турнир «Динамо» по волейболу среди девочек.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, в прошлом году динамовские спортсмены успешно выступили как на российских, так и на соревнованиях международного уровня. Самым значимым спортивным событием прошлого года стали 17-е Всемирные игры полицейских и пожарных в городе Лос-Анджелесе, где российские полицейские завоевали 206 медалей, из них 127 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых.
В минувшем году на площадке «Динамо» прошли спартакиада среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности, спартакиада «Юный динамовец» среди детей старшего школьного возраста, открытые кубковые турниры и городские соревнования по различным видам спорта, проведены соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, легкоатлетическому кроссу, стрельбе из пневматического оружия, стритболу, по легкой атлетике, мини-футболу и спортивному ориентированию.
Кроме того, совместно с коллективами физической культуры для жителей области было проведено 145 физкультурно-спортивных мероприятий в которых приняли участие более 7 тысяч человек.
По словам заместителя председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» Олега Лукьянова, физкультурно-спортивное общество объединяет 17 коллективов физической культуры в рядах которых около 25 000 человек.
Уже традиционными стали ежегодный турнир «Динамо» по дзюдо среди юношей, приуроченный к Дню сотрудника ОВД на призы начальника ГУ МВД России по Самарской области, ежегодные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди спецподразделений силовых структур, а также стартовавший в 2015 году турнир «Динамо» по волейболу среди девочек.
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