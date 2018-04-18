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Герою РФ Григорию Кириченко выделят средства на приобретение жилья

Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова единовременная соцвыплата составит 3,6 млн рублей.

Участник Афганской и Первой чеченской войн, Григорий Сергеевич Кириченко родился в 1954 году в Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В 1972 он был призван в Советскую Армию. Срочную службу проходил сержантом в танковых войсках в Чехословакии. По окончании срочной службы остался в армии. В 1980—1988 годах участвовал в боевых действиях в Демократической республике Афганистан. Участвовал в проводке автоколонн с боеприпасами, продовольствием.

С июня 1994 года продолжил службу старшим техником роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Приволжского военного округа, расквартированного в поселке Рощинский Волжского района области.

С 1996 года старший прапорщик Георгий Кириченко в отставке, проживает в Самарской области.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга старшему прапорщику Григорию Кириченко было присвоено звание Героя Российской Федерации. Также он награжден медалями «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», медалями «За безупречную службу» различной степени.
Дата: 17 апреля 2018 , 22:10
300
Автор текста: Анна Турова
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