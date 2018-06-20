Где гуляют иностранцы и что пишут о Самаре

В Самару прибывает все больше туристов, многие из которых впервые оказались в нашем городе. Особенно много впечатлений можно найти от австралийских болельщиков.Гость из Австралии под ником @whiplashunited выложил в своем профиле вид из Пушкинского сквера, добавив комментарий, что такой вид открывает все, что может предложить жизнь.@mr_pete_haynes из Сиднея выложил фото своего обеда в кафе с видом на Волгу, добавив, что ланч у реки – прекрасный способ провести полдень.Другой гость из «страны кенгуру» под ником @BenSomerford написал в своем профиле, что в самарской архитектуре ощущается дух Советского Союза.Турист @danubek прогулялся по Самарской площади и опубликовал монумент Славы на фоне вечернего неба.Особой популярностью пользуется ракета-носитель "Союз". Пользователь @ojm1 выложил в своем профиле фотографию памятника.А @scotty.barlow рассказал своим подписчикам о том, какую роль сыграла Самара в становлении космической индустрии России.Но не только австралийские гости делятся своими впечатлениями. Журналист @RatebNoori из Афганистана оценил граффити, которыми украсили жилые дома к Чемпионату.Турист из Китая @yourchoy выложил фотографию монумента «Ладья». Под фото он написал, что эта ладья выглядит так, словно вот-вот отправится в плаванье.