Где гуляют иностранцы и что пишут о Самаре
Своими впечатлениями они с радостью делятся в социальных сетях.
В Самару прибывает все больше туристов, многие из которых впервые оказались в нашем городе. Особенно много впечатлений можно найти от австралийских болельщиков.
Гость из Австралии под ником @whiplashunited выложил в своем профиле вид из Пушкинского сквера, добавив комментарий, что такой вид открывает все, что может предложить жизнь.
@mr_pete_haynes из Сиднея выложил фото своего обеда в кафе с видом на Волгу, добавив, что ланч у реки – прекрасный способ провести полдень.
Другой гость из «страны кенгуру» под ником @BenSomerford написал в своем профиле, что в самарской архитектуре ощущается дух Советского Союза.
Турист @danubek прогулялся по Самарской площади и опубликовал монумент Славы на фоне вечернего неба.
Особой популярностью пользуется ракета-носитель "Союз". Пользователь @ojm1 выложил в своем профиле фотографию памятника.
А @scotty.barlow рассказал своим подписчикам о том, какую роль сыграла Самара в становлении космической индустрии России.
Но не только австралийские гости делятся своими впечатлениями. Журналист @RatebNoori из Афганистана оценил граффити, которыми украсили жилые дома к Чемпионату.
Турист из Китая @yourchoy выложил фотографию монумента «Ладья». Под фото он написал, что эта ладья выглядит так, словно вот-вот отправится в плаванье.
В Самару прибывает все больше туристов, многие из которых впервые оказались в нашем городе. Особенно много впечатлений можно найти от австралийских болельщиков.
Гость из Австралии под ником @whiplashunited выложил в своем профиле вид из Пушкинского сквера, добавив комментарий, что такой вид открывает все, что может предложить жизнь.
@mr_pete_haynes из Сиднея выложил фото своего обеда в кафе с видом на Волгу, добавив, что ланч у реки – прекрасный способ провести полдень.
Другой гость из «страны кенгуру» под ником @BenSomerford написал в своем профиле, что в самарской архитектуре ощущается дух Советского Союза.
Турист @danubek прогулялся по Самарской площади и опубликовал монумент Славы на фоне вечернего неба.
Особой популярностью пользуется ракета-носитель "Союз". Пользователь @ojm1 выложил в своем профиле фотографию памятника.
А @scotty.barlow рассказал своим подписчикам о том, какую роль сыграла Самара в становлении космической индустрии России.
Но не только австралийские гости делятся своими впечатлениями. Журналист @RatebNoori из Афганистана оценил граффити, которыми украсили жилые дома к Чемпионату.
Турист из Китая @yourchoy выложил фотографию монумента «Ладья». Под фото он написал, что эта ладья выглядит так, словно вот-вот отправится в плаванье.
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