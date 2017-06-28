Фрунзенский мост готов более чем на треть

По сообщению пресс-службы областного правительства, в ходе строительства мостового перехода уже смонтировано 2,3 тысячи тонн металлоконструкций и отсыпано почти 700 тысяч кубометров насыпей. В настоящее время идёт подготовка к надвижке пилона со шпренгелями в пролёт, которая начнётся в четверг, 29 июня.В общей сложности готовность мостового перехода «Фрунзенский» , составляет более 30%.На объекте трудятся в 2 смены более 120 рабочих. Постоянно задействовано 30-35 единиц специализированной техники (краны большой грузоподъёмности, буровые установки, бетононасосы).По словам председателя областного правительства Самарской области Александра Нефедова, до зимы должен быть выполнен весь плановый объём монтажных работ мостового перехода на этот год.