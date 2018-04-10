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Фасад кинотеатра «Художественный» обновят

Кинотеатр на улице Куйбышева, 103, находится в здании - объекте культурного наследия - «Дом, где в квартире зубного врача Канцельсона 1891−1892 гг. бывал Ленин. Дом Хреновой (памятное место)».
Подрядчику предстоит расчистить каменные, бетонные и деревянные поверхности от штукатурки, очистить лепной декор от загрязнений. Следующим шагом станет реставрация и воссоздание фасадов, лепного декора кинотеатра по первоначальным образцам, после чего нужно будет обновить кровлю здания и заменить двери и окна.

Торги в электронной форме состоятся 16 апреля. Работы должны быть выполнены не позднее 10 октября текущего года.
Дата: 10 апреля 2018 , 17:16
99
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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