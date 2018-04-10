Фасад кинотеатра «Художественный» обновят

Подрядчику предстоит расчистить каменные, бетонные и деревянные поверхности от штукатурки, очистить лепной декор от загрязнений. Следующим шагом станет реставрация и воссоздание фасадов, лепного декора кинотеатра по первоначальным образцам, после чего нужно будет обновить кровлю здания и заменить двери и окна.Торги в электронной форме состоятся 16 апреля. Работы должны быть выполнены не позднее 10 октября текущего года.