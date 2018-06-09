ФСК ЕЭС запускает систему для цифрового проектирования энергообъектов отрасли
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу инжиниринга сервиса цифрового проектирования систем управления подстанциям на базе типовых решений. Это позволит увеличить скорость проектирования вторичных систем электросетевых объектов до 10 раз, а также активнее масштабировать цифровые технологии электросетевого комплекса страны, в частности в регионах Поволжья.
Решение представляет собой цифровой конструктор, в которой пользователь может смоделировать энергообъект из типовых блоков, состоящих из представленного на рынке оборудования и систем управления энергообъектами. Элементы могут объединяться между собой в единую схему, корректность построения которой проверяется программой.
Такой подход обеспечивает минимизацию риска ошибок как при проектировании, так и при наладке и эксплуатации.
В работе задействованы специалисты ФСК ЕЭС, включая научно-технический центр компании (НТЦ ФСК ЕЭС), группы «Россети», Системного оператора ЕЭС и производителей оборудования. Программный комплекс создается на базе российской платформы САПР (CAD).
Основой для построения новой автоматизированной системы проектирования служит электронный каталог типовой документации на комплексы релейной защиты и автоматики, автоматизированные системы управления технологическими процессами, устройства передачи аварийных сигналов и команд для трех возможных архитектур построения подстанций. Использование типовых решений позволяет сформировать единые подходы к выбору состава функций устройств РЗА и применению цифровых технологий по международному стандарту МЭК 61850.
Производители смогут поставить выпуск электротехнического оборудования «на поток». В перспективе наличие цифровых моделей оборудования позволит перейти к широкому применению технологии «Цифровых двойников» - виртуальной программной копии оборудования и систем, моделирующей их поведение, для выявления аномалий и упреждающего диагностирования в реальном масштабе времени при эксплуатации.
Решение представляет собой цифровой конструктор, в которой пользователь может смоделировать энергообъект из типовых блоков, состоящих из представленного на рынке оборудования и систем управления энергообъектами. Элементы могут объединяться между собой в единую схему, корректность построения которой проверяется программой.
Такой подход обеспечивает минимизацию риска ошибок как при проектировании, так и при наладке и эксплуатации.
В работе задействованы специалисты ФСК ЕЭС, включая научно-технический центр компании (НТЦ ФСК ЕЭС), группы «Россети», Системного оператора ЕЭС и производителей оборудования. Программный комплекс создается на базе российской платформы САПР (CAD).
Основой для построения новой автоматизированной системы проектирования служит электронный каталог типовой документации на комплексы релейной защиты и автоматики, автоматизированные системы управления технологическими процессами, устройства передачи аварийных сигналов и команд для трех возможных архитектур построения подстанций. Использование типовых решений позволяет сформировать единые подходы к выбору состава функций устройств РЗА и применению цифровых технологий по международному стандарту МЭК 61850.
Производители смогут поставить выпуск электротехнического оборудования «на поток». В перспективе наличие цифровых моделей оборудования позволит перейти к широкому применению технологии «Цифровых двойников» - виртуальной программной копии оборудования и систем, моделирующей их поведение, для выявления аномалий и упреждающего диагностирования в реальном масштабе времени при эксплуатации.
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