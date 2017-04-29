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ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»

1 мая в Самаре впервые за 27 лет состоится многотысячная первомайская демонстрация в форме шествия трудовых коллективов через площадь Куйбышева. Шествие представителей самарских предприятий через главную городскую площадь начнется в 11:00. Каждую колонну будут сопровождать выступления творческих коллективов, планируется, что в празднике примут участие более 1000 артистов. Колонны будут формироваться на улице Молодогвардейской с 9:00 до 10:30.

Накануне праздника областная федерация профсоюзов опубликовала на своем официальном сайте обращение, в котором просит воздержаться от участия в первомайском мероприятии лиц, провокационные действия которых могут помешать провести праздник.

«Мы приветствуем в организованном нами мероприятии, подготовка которого велась несколько месяцев, участие различных общественно-политических объединений, разделяющих заявленные нами цели! В то же время со стороны отдельных радикальных сил, целью которых является дестабилизация внутриполитической ситуации в Самарской области и Российской Федерации, звучат призывы о проведении в период первомайской демонстрации провокационных действий и несогласованных политических акций, примеры которых в Самаре были ранее. Мы будем совместно с правоохранительными органами решительно пресекать любые попытки провокационных действий, а при наличии признаков их подготовки требовать от их организаторов покинуть место проведения мероприятия», - говорится в тексте обращения.
Дата: 29 апреля 2017 , 13:47
71
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: fpso.ru
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