Этой ночью в девяти районах Самары для уборки снега задействуют свыше 250 единиц спецтехники

За минувшие сутки силами 371 сотрудника МП «Благоустройство» и 407 единиц спецтехники было вывезено 7,3 тысячи тонн снега.Кроме того, как сообщил врио регионального минтранса Иван Пивкин, сейчас Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Ново-Садовую, Демократическую и Ташкентскую (до Черемшанской) расчищают от снега 79 дорожников и 52 единицы спецтехники. В ночь на среду, 24 января, на борьбу со снегом выйдет 68 единиц техники.