Елена Бондаренко возглавила администрацию Ленинского района

Совет депутатов единогласно поддержал ее кандидатуру.



13 сентября состоялсь заседание совета депутатов Ленинского района Самары. Основной вопрос - назначение главы местной администрации. Место стало вакантным 17 августа, когда пост по собственному желанию покинул Дмитрий Титов. Он возглавлял структуру три года. Временно исполнять обязанности главы администрация стала Елена Бондаренко. Она длительное время работала в департаменте градостроительства Самары, а недавно перешла в районную администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ.



Была сформирована конкурсная комиссия, которая с 22 августа по 11 сентября принимала заявки от желающих занять должность. Всего документы подали пять претендентов.



12 сентября комиссия провела индивидуальные собеседования и оценивала документы, которые предоставили кандидаты. В "финал" вышли Елена Бондаренко и Максим Стеняхин, директор МБУ Ленинского района "Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства". Утвердить на посту главы администрации одного из этих двух кандидатов и предстояло депутатам.



Перед голосованием претенденты тезисно представили свои планы по развитию района. В итоге депутаты единогласно поддержали Елену Бондаренко.



Присутствавшая на заседании мэр Самары Елена Лапушкина поздравила нового главу администрации. Она пожелала ей успехов и выразила надежду, что в дальнейшей работе будут учтены рациональные предложения всех участников конкурса.



Это уже третье изменение в составе районных руководителей в 2018 году. В феврале главой администрации Железнодорожного района стал Вадим Тюнин, в июне Роман Радюков возглавил администрацию Самарского.



