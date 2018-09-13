Елена Бондаренко возглавила администрацию Ленинского района
Совет депутатов единогласно поддержал ее кандидатуру.
13 сентября состоялсь заседание совета депутатов Ленинского района Самары. Основной вопрос - назначение главы местной администрации. Место стало вакантным 17 августа, когда пост по собственному желанию покинул Дмитрий Титов. Он возглавлял структуру три года. Временно исполнять обязанности главы администрация стала Елена Бондаренко. Она длительное время работала в департаменте градостроительства Самары, а недавно перешла в районную администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ.
Была сформирована конкурсная комиссия, которая с 22 августа по 11 сентября принимала заявки от желающих занять должность. Всего документы подали пять претендентов.
12 сентября комиссия провела индивидуальные собеседования и оценивала документы, которые предоставили кандидаты. В "финал" вышли Елена Бондаренко и Максим Стеняхин, директор МБУ Ленинского района "Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства". Утвердить на посту главы администрации одного из этих двух кандидатов и предстояло депутатам.
Перед голосованием претенденты тезисно представили свои планы по развитию района. В итоге депутаты единогласно поддержали Елену Бондаренко.
Присутствавшая на заседании мэр Самары Елена Лапушкина поздравила нового главу администрации. Она пожелала ей успехов и выразила надежду, что в дальнейшей работе будут учтены рациональные предложения всех участников конкурса.
Это уже третье изменение в составе районных руководителей в 2018 году. В феврале главой администрации Железнодорожного района стал Вадим Тюнин, в июне Роман Радюков возглавил администрацию Самарского.
13 сентября состоялсь заседание совета депутатов Ленинского района Самары. Основной вопрос - назначение главы местной администрации. Место стало вакантным 17 августа, когда пост по собственному желанию покинул Дмитрий Титов. Он возглавлял структуру три года. Временно исполнять обязанности главы администрация стала Елена Бондаренко. Она длительное время работала в департаменте градостроительства Самары, а недавно перешла в районную администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ.
Была сформирована конкурсная комиссия, которая с 22 августа по 11 сентября принимала заявки от желающих занять должность. Всего документы подали пять претендентов.
12 сентября комиссия провела индивидуальные собеседования и оценивала документы, которые предоставили кандидаты. В "финал" вышли Елена Бондаренко и Максим Стеняхин, директор МБУ Ленинского района "Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства". Утвердить на посту главы администрации одного из этих двух кандидатов и предстояло депутатам.
Перед голосованием претенденты тезисно представили свои планы по развитию района. В итоге депутаты единогласно поддержали Елену Бондаренко.
Присутствавшая на заседании мэр Самары Елена Лапушкина поздравила нового главу администрации. Она пожелала ей успехов и выразила надежду, что в дальнейшей работе будут учтены рациональные предложения всех участников конкурса.
Это уже третье изменение в составе районных руководителей в 2018 году. В феврале главой администрации Железнодорожного района стал Вадим Тюнин, в июне Роман Радюков возглавил администрацию Самарского.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 сентября 2018
208
13 сентября 2018
501
13 сентября 2018
143
13 сентября 2018
186
13 сентября 2018
195
13 сентября 2018
147
13 сентября 2018
341
13 сентября 2018
193
13 сентября 2018 , 17:24
208
На этих участках будут строить инженерные сети.
13 сентября 2018 , 15:06
143
Первая прогулка по стадиону состоится уже на следующей неделе.
13 сентября 2018 , 15:09
501
Совет депутатов единогласно поддержал ее кандидатуру.
13 сентября 2018 , 14:19
195
11 и 12 сентября баскетбольная команда «Самара» провела заключительные матчи...
13 сентября 2018 , 14:27
186
Жителям покажут работы Вениамина Клецеля .
13 сентября 2018 , 12:23
147
МТС продолжили развитие проекта в Самарской области.
13 сентября 2018 , 11:58
204
Вчера Дмитрий Азаров, одержавший победу на выборах главы региона, провел встречу с...
13 сентября 2018 , 11:51
341
На его «окнах» - история появления трамваев в Самаре.
13 сентября 2018 , 11:37
193
Привлекательность города, конечно, должна иметь конкретные материальные воплощения. Городкурорт...
13 сентября 2018 , 11:21
237
Около магазина, расположенного на улице Стара-Загора, 301а, гаражи появились очень давно. Особой...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21 августа 2018
2889
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.
27 августа 2018
2164
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1792
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
3 сентября 2018
1439
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
17 августа 2018
1331
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
15 августа 2018
787
Рассказываем об этих зданиях, их истории и жителях.
15 августа 2018
378
Появился электронный сборник о футболе с документами 1911-1991 годов.
15 августа 2018
358
Билеты по спеццене можно приобрести до 30 августа.
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.