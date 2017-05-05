Движение по Южному мосту и путепроводу «Аврора» полностью восстановят в ноябре

На данный момент Южном мосту и путепроводе «Аврора» демонтируют деформационные швы, тротуарные блоки, перильные ограждения и выравнивающий слой проезжей части. По информации компании-подрядчика, эти работы на мосту выполнены на 70%, на путепроводе на 80%. Также на мосту производится подъем балок пролетного строения и установка опорных частей. На путепроводе «Аврора» ведется монтаж новых деформационных швов и устройство карнизных блоков балок пролетного строения, а также слоя дорожного покрытия.Все работы производятся в срок, поэтому перенести движение на вторую половину дороги планируется в середине июля. Полностью завершить ремонт строители рассчитывают до 1 ноября 2017.