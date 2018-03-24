Друзья Валерия Грушина о том, каким был наш земляк. Часть 2

- В комнате Валерки жили четверо парней, - рассказывает Тамара Алексеевна. - Неординарные личности. Один из них - Слава Лунев из трио «Веселые бобры», которое позже стало называться «Поющими бобрами». Почему бобрами? А потому что были парни туристами-водниками. И сплавлялись по рекам на плотах.Идет, например, подготовка к экзаменам. А ребята разучат новую песню. И им не терпится ее исполнить. Выходят тогда в коридор и поют. Иногда я попадала на эти концерты. А учился Валерка, кстати, неплохо. Третьим в ансамбле был Анатолий Головин. После гибели Валеры «Поющие бобры» не замолчали. Пришел Володя Кривцанов. Прозвище - Молодой. На три курса моложе.Валерку повсюду узнавали. Наименование «авторская пеня» появилось позже. А пока они назывались походными, костровыми, студенческими, самодеятельными.- Те времена прославились песенным бумом, - вспоминает Тамара Алексеевна. - В Куйбышеве было столько хоров! Я ходила в коллектив завода «КАТЭК», где и работала. В политехе училась без отрыва от производства. Стремилась быстрее повзрослеть.Сама по себе я росла худенькой. Болезненной. Но здоровья мне, несомненно, добавил туризм. Уверенности - Валерка. Сказал, что сможем все преодолеть. Научил и физическую боль терпеть. До сих пор его приемы помню. Запросто все делал. Учил дышать, этим упражнениям его обучила мама. А у меня с рождения с легкими не все в порядке было. Кроме того, не переношу анестезию. В 1965 году разболелся зуб. Все разнесло. И со мной в поликлинику Мишка с Валеркой ходили. Потом перед Молодецким курганом - снова флюс. Втроем пошли удалять мой зуб. С тех пор лечила зубы без анестезии. Они мне говорили: «Том, только один момент, а потом никакой боли». С ними я готова была идти куда угодно.Кроме того, Валерка обладал редким даром снимать напряжение в коллективе. Бывает, что все уже крайне уставшие. Раздраженные. Не согласны с руководителем. И вдруг Валера тихо скажет: «Встаем и пьем чай». А мы почти у финиша. Не до чая. Идем дальше. Вроде бы ничего особенного и не сказал, а произошел какой-то перелом.О Валере с Мишей не забуду никогда. О походах с ними. Зимой всегда втроем ходили. Лыжи у меня оставляли. Уезжали в субботу вечером. От общежития - до Горелого Хутора, до Мордовой поляны, где Старосемейкино. До 176-го километра - просеками. Зимой в лесу замечательно. А как-то пришли они ко мне ранней весной:- Тома, нам бы зимний поход повторить.- Но это невозможно, - отвечаю. - Одно дело - на лыжах, а тут пешком. Не осилю.Все-таки пошли. И однажды вышли на поляну, всю оранжевую. Жарки расцвели. Они после подснежников начинаются. Не сговариваясь, рухнули в них.Мы с Мишкой ликования от этой красоты не скрываем. Картина неповторимая! Валерка тоже в восторге. Но в отличие от нас, сентиментальных, сдержан. Не позволяет нам заглянуть в свои глаза. Он постоянно испытывал себя на холод, голод, выносливость. Валера взрослел не по дням, а по часам. Честно говоря, чувствовала себя моложе него.Потом жарки нам постоянно сопутствовать стали. Мы в походе. Уставшие. Снимаем лыжи, палки бросаем. Падаем в снег. И такое впечатление, что жарки рядом. Нам уютно, тепло. Знаю, и Миша это чувствовал, и Валерка.Мы были неразлучны до 1964 года. С появлением «Поющих бобров» стали видеться реже. Они пользовались огромной популярностью. Концерты в Струкачах, Дзержинке. В Куйбышеве запели авторские песни. Застрельщик- Валера. Не без влияния Беллы Яковлевны. Его мама была музыкальным руководителем и в свое время тоже организовала ансамбль «Бригантина». При военном гарнизоне. В 1955 году. К 10-летию Победы. Она играла на многих инструментах. С 1959 года я была вхожа в их семью. Ездили к Грушиным вместе с Мишей Кузнецовым.Валера учился в одной группе с Борей Есиповым. Тот - музыкально образованный человек, руководил джазовым ансамблем. А Валерка из походов много песен приносил. Очень ему понравилась «Грустят знакомые дома» Арона Круппа. А мелодию, как назло, подзабыл. Вот и обратился он к Есипову: «Положи эти слова на музыку». Так появились два варианта песни.Боря потом стал музыкальным руководителем «Поющих бобров». Все время был с Валеркой. И вывел этот ансамбль на подмостки славы и популярности. Борис стал и бессменным председателем жюри отборочного тура Грушинского фестиваля.- Знаете, мне все в Валерке нравилось. Всему у него училась, - признается Тамара Алексеевна. - Обаятельным был человеком. Неравнодушным.Ранней весной ставил палатку на Воложке и уходил из общежития.Валерку знали рыбаки. Его узнавали в электричке. Самодеятельная песня в Куйбышеве начала распространяться со второго вагона с конца состава электрички в сторону Жигулевского моря. Все знали: там Грушин с гитарой. Его любимые места: Винтай, Задельное, 135-й километр.Учеба приближалась к завершению. Валера сдал экзамены. Осталось защитить дипломную работу. Была уже готова и общая фотография его группы.Учился Валерка, как известно, только на «4» и «5». Троек у него не было. Тем не менее декан из-за пропусков по физкультуре грозилась отчислить Валеру. Считала его оболтусом. И еще кое-что у нее против него накопилось. Например, игра в футбол за чужую команду. Студенты должны были играть только за свой вуз. А Валера во время институтских соревнований, считая, что без него вполне обойдутся, остался защищать честь своей дворовой. Чем и вызвал гнев декана.В выходные Валерка, как правило, спешил на природу. Потому что считал неразделимым союз человека с ней, а туризма - с песней. На остальное не обращал внимания.Когда Валера уходил в свой последний поход, мы с Мишей находились в разных местах. И я его, как обычно, не провожала.Продолжение следует.