Доходы областного бюджета в этом году составят почти 149 млрд рублей

- Доходно-расходную часть областного бюджета, утвержденного на 2017 год, предлагается увеличить на 1,01 млрд рублей. Источниками являются безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ.Данные средства будут направлены на поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 927 млн рублей. В целом с учетом средств из областного бюджета в текущем году на эти цели будет направлено 2,15 млрд рублей. Также 80,9 млн рублей будет выделено на проектирование и строительство двух жилых корпусов с пищеблоком на 270 койко-мест Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната). С учетом средств областного бюджета на возведение зданий потратят 176,6 млн рублей.