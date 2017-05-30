Доходы областного бюджета в этом году составят почти 149 млрд рублей
Об этом рассказала заместитель министра управления финансами Самарской области Елена Зябкина. По ее словам, доходы бюджета в текущем году составят 148,4 млрд рублей, расходы - 151,7 млрд рублей, а дефицит сохранится на прежнем уровне в сумме 3,3 млрд рублей.
- Доходно-расходную часть областного бюджета, утвержденного на 2017 год, предлагается увеличить на 1,01 млрд рублей. Источниками являются безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ.
Данные средства будут направлены на поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 927 млн рублей. В целом с учетом средств из областного бюджета в текущем году на эти цели будет направлено 2,15 млрд рублей. Также 80,9 млн рублей будет выделено на проектирование и строительство двух жилых корпусов с пищеблоком на 270 койко-мест Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната). С учетом средств областного бюджета на возведение зданий потратят 176,6 млн рублей.
- Доходно-расходную часть областного бюджета, утвержденного на 2017 год, предлагается увеличить на 1,01 млрд рублей. Источниками являются безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ.
Данные средства будут направлены на поддержку госпрограмм субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 927 млн рублей. В целом с учетом средств из областного бюджета в текущем году на эти цели будет направлено 2,15 млрд рублей. Также 80,9 млн рублей будет выделено на проектирование и строительство двух жилых корпусов с пищеблоком на 270 койко-мест Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната). С учетом средств областного бюджета на возведение зданий потратят 176,6 млн рублей.
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