Дмитрий Азаров принял решение об отмене разрешения на строительство крематория в Рубежном

Напомним, в четверг, 24 мая, прокуратура Самарской области внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища "Рубежное". По словам главы региона, минстрой поспешил с разрешением на строительство крематория по соседству с поселком.- С людьми не посоветовались. Надо исправлять. Это решение будет отменено, — подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона ранее уже наложил вето на любые строительные работы на площадке до окончания работы комиссии, созданной на уровне муниципалитета. Однако, как отметил сегодня Дмитрий Азаров по итогам доклада Елены Лапушкиной о работе комиссии, "многие вопросы решаются, но темпы нужно ускорять".Напомним, этой весной жители поселка начали сбор подписей против строительства крематория рядом с жилыми домами и выступили с просьбой пересмотреть место расположения объекта.12 апреля рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной посетила поселок Рубежный и встретилась с его жителями. На встрече было принято решение о проведении экологической экспертизы проекта.