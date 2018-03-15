Дмитрий Азаров: «Визит Президента России в Самарскую область придал мощный импульс развитию региона»

По словам Дмитрия Азарова, приезд Президента России создает условия для развития региона по целому ряду направлений.- Мы обсуждали широкий круг вопросов, в том числе социально-экономическое развитие Самарской области. По многим вопросам удалось получить поручения президента, а по некоторым из них получили дальнейшие рекомендации для проработки, - сказал Дмитрий Азаров.Глава региона отметил, что важным событием стало заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). По мнению Дмитрия Азарова, агентство является одним из самых эффективных инструментов по развитию регионов.- Применяя лучшие практики, мы будем работать в ряде проектов как пилотный регион. Это, к примеру, проект «Билет в будущее» - ранняя профориентация для школьников и подростков. У Самарской области в этом плане есть серьезный опыт, и здесь мы сможем показать свое преимущество и получить дополнительную поддержку для развития образования, - отметил Дмитрий Азаров.