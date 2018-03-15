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Дмитрий Азаров: «Визит Президента России в Самарскую область придал мощный импульс развитию региона»

Глава региона прокомментировал визит Владимира Путина в губернию, который состоялся в среду, 7 марта.

По словам Дмитрия Азарова, приезд Президента России создает условия для развития региона по целому ряду направлений.

- Мы обсуждали широкий круг вопросов, в том числе социально-экономическое развитие Самарской области. По многим вопросам удалось получить поручения президента, а по некоторым из них получили дальнейшие рекомендации для проработки, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что важным событием стало заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). По мнению Дмитрия Азарова, агентство является одним из самых эффективных инструментов по развитию регионов.

- Применяя лучшие практики, мы будем работать в ряде проектов как пилотный регион. Это, к примеру, проект «Билет в будущее» - ранняя профориентация для школьников и подростков. У Самарской области в этом плане есть серьезный опыт, и здесь мы сможем показать свое преимущество и получить дополнительную поддержку для развития образования, - отметил Дмитрий Азаров.
 
Дата: 15 марта 2018 , 20:21
206
Автор текста: Анна Турова
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