Для уборки мусора вдоль обочин дорог потребовалось вмешательство прокуратуры

В марте этого года жители Ставропольского района Самарской области обратились с жалобой на сильную загрязненность придорожных территорий.



Как сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры, была проведена выездная проверка. В результате специалисты выявили 7 мест незаконного складирования мусора вдоль дороги между селами Подстепновка и Ягодное. Общий объем отходов составил более 80 куб. м.



После обращения прокуратуры к министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области весь незаконно размещенный мусор убрали, захламленные территории привели в надлежащее состояние.