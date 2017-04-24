Для болельщиков с животными к ЧМ-2018 будут выделены специальные вагоны

Он отметил, что в настоящее время существует возможность предоставить вагоны болельщикам с животными.- У нас есть специальные регламенты, которые действуют и сегодня. Причем последнее время государство пошло на шаг упрощения оформления таких перевозок, - сказал он, отметив, что в бесплатных поездах будут вагоны с отметкой, что здесь возможна перевозка животных. Такую услугу можно будет выбрать при покупке билетов.