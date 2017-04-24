Для болельщиков с животными к ЧМ-2018 будут выделены специальные вагоны
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максима Шнейдера.
Он отметил, что в настоящее время существует возможность предоставить вагоны болельщикам с животными.
- У нас есть специальные регламенты, которые действуют и сегодня. Причем последнее время государство пошло на шаг упрощения оформления таких перевозок, - сказал он, отметив, что в бесплатных поездах будут вагоны с отметкой, что здесь возможна перевозка животных. Такую услугу можно будет выбрать при покупке билетов.
Он отметил, что в настоящее время существует возможность предоставить вагоны болельщикам с животными.
- У нас есть специальные регламенты, которые действуют и сегодня. Причем последнее время государство пошло на шаг упрощения оформления таких перевозок, - сказал он, отметив, что в бесплатных поездах будут вагоны с отметкой, что здесь возможна перевозка животных. Такую услугу можно будет выбрать при покупке билетов.
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