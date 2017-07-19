Для Самары закупят 47 единиц спецтехники за почти 62 млн рублей
Новые уборочные машины городу поставит ООО «СпецТрансИнжиниринг». Компания выполнит свои услуги за 61,8 млн рублей, что на 8 млн меньше начальной цены контракта.
Напомним, подрядчику предстоит закупить 22 коммунально-уборочные машины на базе трактора с навесным оборудованием, состоящим из щетки с орошением, гидроповоротного отвала и погрузочного оборудования, пескоразбрасывателя, прицепной цистерны для мойки покрытий и навесного роторного оборудования для уборки снега.
Кроме того, в число спецтехники, которую предстоит закупить, входят 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием – гидроповоротным отвалом и щетки с орошением. Машины должны быть с дизельным двигателем, мощностью не менее 26,5 (36) кВт (л.с.), емкостью топливного бака не менее 32 литров и гидронавесной системой.
Срок поставки товара - в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Напомним, подрядчику предстоит закупить 22 коммунально-уборочные машины на базе трактора с навесным оборудованием, состоящим из щетки с орошением, гидроповоротного отвала и погрузочного оборудования, пескоразбрасывателя, прицепной цистерны для мойки покрытий и навесного роторного оборудования для уборки снега.
Кроме того, в число спецтехники, которую предстоит закупить, входят 25 универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора с навесным оборудованием – гидроповоротным отвалом и щетки с орошением. Машины должны быть с дизельным двигателем, мощностью не менее 26,5 (36) кВт (л.с.), емкостью топливного бака не менее 32 литров и гидронавесной системой.
Срок поставки товара - в течение 30 дней с момента заключения контракта.
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