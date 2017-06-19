Детский лагерь «Россия» начнет работать со второй летней смены

Причиной, по которой дети не смогли заехать на отдых, стало отсутствие вложенных владельцами денег в содержание территорий вышеназванных лагерей.Как рассказала в понедельник, 19 июня, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента семьи, опеки и попечительства администрации Самары Светлана Найденова, в эти учреждения были забронированы 522 путевки Областные власти совместно с представителями администрации города помогли родителям их переоформить и распределить детей в другие лагеря. Однако после выездной комиссии выяснилось, что «Россия» сможет принять детей во вторую смену.Отметим, в ведении городского департамента образования работают семь детских оздоровительно-образовательных центров: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз» и «Юность». Все лагеря открылись в срок. Кроме того, на территории Самары открыты 178 лагерей дневного пребывания.