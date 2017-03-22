Депутаты Красноглинского района не увидели оснований для отставки Олега Комарова

В начале марта надзорное ведомство распространило информацию о проверке, в ходе которой выясняло, как администрация Красноглинского района выполняет законодательство о противодействии коррупции. Прокуратура сообщила, что в июле 2016 года управление организации торгов администрации Красноглинского района объявило электронный аукцион на выполнение работ по сбору и вывозу отходов с мест несанкционированного складирования на сумму около 1,9 млн рублей. Победителем было признано ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», директором которого является Людмила Юданова - мать главы администрации района Олега Комарова. Как констатировала сама прокуратура, в августе Комаров принял решение «отказать в заключении муниципального контракта с победителем электронного аукциона». Далее в сообщении говорится, что в случае признания ООО «ЖКХ» победителем аукциона с Людмилой Юдановой был бы заключен соответствующий договор, на основании которого у близкого родственника Олега Комарова «возникли бы права на получение доходов в виде денег».Также прокуратура указала на то, что должность заместителя главы администрации района длительное время занимал Сергей Юданов, являющийся супругом матери Олега Комарова, что «свидетельствует о наличии конфликта интересов на муниципальной службе».По этим фактам прокуратура направила в совет депутатов Красноглинского района представление об устранении нарушений федерального законодательства и решении вопроса об отставке главы муниципального образования. И вот депутаты собрались, чтобы выслушать пояснения Комарова, задать ему свои вопросы и дать оценку обнародованной информации. Представители прокуратуры в заседании не участвовали.По первому пункту Олег Комаров пояснил, что поскольку контракт с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключен не был, то и конфликт интересов не возник.- Конкурс по определению победителя торгов осуществляет управление организации торгов, - сказал Комаров. - К нам приходят уже результаты аукциона в виде контракта, присылаемого по факту проведения торгов. Как только я получил этот контракт, то тут же сообщил о том, что может возникнуть конфликт интересов. В результате документ не был подписан.По второму пункту, как было отмечено на заседании, имеется четкая норма, зафиксированная законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». В статье об ограничениях, связанных с муниципальной службой, приведен конкретный список родственников, которые не могут быть в непосредственном подчинении главы муниципального образования. В него включены родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей. На этом перечень закрыт, муж матери и прочие «косвенные» родственники не упоминаются.К тому же Юданов был принят на должность замглавы 23 января 2012 года - еще до того, как Комаров возглавил администрацию Красноглинского района.Депутаты также ознакомились с заключением регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. В документе, подписанном вице-губернатором - руководителем департамента Валерием Юртайкиным, говорится, что основания для увольнения Комарова в настоящее время отсутствуют. С этим мнением согласились и депутаты.- Больших претензий к работе Олега Игоревича Комарова у нас нет, - отметил председатель совета депутатов Красноглинского района Игорь Немченко. - Проблемы, которые возникают на территории, успешно решаются.Депутаты пришли к выводу, что в действиях главы районной администрации личной заинтересованности не усматривается. Следовательно, и оснований для увольнения Олега Комарова с муниципальной службы нет.