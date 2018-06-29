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День рождения на работе. О 78-летнем волонтере Чемпионата мира из Самары

Сотни молодых ребят в синей униформе каждый день создают настроение и помогают гостям Чемпионата мира в нашем городе. Sgpress.ru пообщался с волонтером Виктором Барановым, который отметил на Фестивале болельщиков FIFA свой 78 день рождения.

- Как вы стали волонтером?

- Я всю жизнь активный. Давно занимаюсь спортом, а он, как известно, продлевает жизнь. Плаванье, бег, лыжи, стрельба, рыбалка – всем этим занимаюсь до сих пор. Мне много лет, восьмой десяток уже, но я участвую в спортивных соревнованиях среди ветеранов и даже бальными танцами занимаюсь. В прошлом году сдавал ГТО, грамоту мне подписал наш министр спорта Павел Колобков.

В молодости, после армии, я преподавал в ГПТУ №11. С ребятами ездили на соревнования, и в 1977 году мне вручили почетный знак ДОСААФ СССР. Так что, как видите, я готов к труду и обороне. Теперь работаю с молодежью уже как волонтер. В прошлом году ездил на форум «iВолга». И в этом году поеду.

- «iВолга» стала вашим первым опытом волонтерства?

- Сначала были не такие глобальные мероприятия. Субботники, помогал на концерте инвалидов. Уже после была «iВолга». Теперь я здесь, на Чемпионате мира. Отработал уже 10 дежурств. Я даже день рождения на посту отметил. 15 июня, как раз второй день Чемпионата был. Меня поздравили, подарили симпатичную кружку-непроливайку. Красивая и удобная.



- Что вы делаете на Фан-фесте?

- Работаю со зрителями на площади Куйбышева около сцены. Показываю, рассказываю. Многие подходят спросить, где туалет, куда мусор выбросить или как доехать до какой-нибудь достопримечательности.

- Иностранцы к вам обращаются?

- Ко мне - нет. Я не внушаю доверия что ли (смеется). Да и язык. Обучение волонтеров я прошел полностью, но все-таки в 78 лет иностранный освоить тяжеловато. Память не та.

- Ощущаете ли разницу в возрасте с молодыми волонтерами?

- Я так думаю так. У нас, взрослых людей, опыта жизненного больше, а у молодых - энергии. И мы в совокупности друг друга дополняем.

- Вы, наверно, еще помните события Олимпиады 80-го года. Как вам кажется, чем отличается отношение людей к такому масштабному мировому событию тогда и сейчас?

- Некоторые страны в 80-м отказались приезжать. Но я тогда не был в самой гуще событий. Сейчас я чувствую доброжелательность, человечность, уважение друг к другу и к иностранцам. Даже говорят, что Чемпионат мира в России стал самым лучшим, самым гостеприимным.

- Ездили ли вы в Сочи на Олимпиаду?

- До этого не интересовался такими большими мероприятиями. У меня в 1995 году случился инфаркт. С тех пор я каждый год езжу в госпиталь на профилактическое лечение. Как-то на лечении я познакомился с Тамарой Герасимовой. Она рассказала, что занимается волонтерством и предложила мне присоединиться к движению. Я ей отвечаю, какой, мол, из меня волонтер, там молодежь нужна. «Нет. – говорит. – Вы очень нужны, у нас мужчин нет почти». Ну я и пришел в штаб волонтеров, прошел собеседование, и меня взяли. С тех пор в 18 или 19 мероприятиях участвовал.

- В Самаре сейчас очень жарко. Не сложно работать в такую погоду?

- Нет. Я в девять лет дрова из лесу возил, вырос крепким. Могу хоть целый день ходить. После инфаркта у меня бронхиальная астма открылась, так я ее процентов на 80 вылечил сам. Березовым соком, который сам и заготовил.

- Есть уже планы поработать волонтером где-то еще?

- Хочу в Казань поехать волонтером на WorldSkills Kazan 2019. Это мероприятие мирового масштаба, да и я сам родом оттуда.
Дата: 29 июня 2018 , 10:03
75
Автор текста: Виктория Анистратова
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