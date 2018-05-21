День прессы на площадке «Самарской газеты» в обновленном Струковском: про историю и Горького
Уже через неделю, 27 мая, в обновленном Струковском саду пройдет фестиваль «Пресса-2018» (0+). Он состоится в 25-й раз. Вход свободный.
Торжественное открытие состоится в 12 часов на главной сцене у стелы, посвященной Максиму Горькому.
Ежегодно ведущие средства массовой информации города и области - газеты, телекомпании, радиостанции и интернет-СМИ - организуют развлекательные мероприятия на своих площадках. Этот пул дополнят ведомственные, студенческие и национальные издания. В этот раз главной темой фестиваля станет 100-летие областной организации Cоюза журналистов.
В программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
Площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада. Ждем всех у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету».
В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
Организаторами праздника выступают администрация Самары и областная организация Союза журналистов России.
Торжественное открытие состоится в 12 часов на главной сцене у стелы, посвященной Максиму Горькому.
Ежегодно ведущие средства массовой информации города и области - газеты, телекомпании, радиостанции и интернет-СМИ - организуют развлекательные мероприятия на своих площадках. Этот пул дополнят ведомственные, студенческие и национальные издания. В этот раз главной темой фестиваля станет 100-летие областной организации Cоюза журналистов.
В программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
Площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада. Ждем всех у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету».
В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
Организаторами праздника выступают администрация Самары и областная организация Союза журналистов России.
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