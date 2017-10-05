Что ждет самарцев на всероссийском фестивале науки
С пятницы, 6 октября, по воскресенье, 8 октября, в Самаре на двух площадках пройдет всероссийский фестиваль науки. Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций.
По словам ответственного секретаря оргкомитета фестиваля науки в Самаре Алексея Аржанова, общая площадь, которую займет экспозиция фестиваля, составит около 3 тысяч кв. м.
- Мы планируем, что наши мероприятия вместе с лекториями за три дня посетят около 30 тысяч человек, - отметил он.
Фестиваль будет проходить на двух площадках. В Самарском университете будут работать интерактивная химическая лаборатория, площадка «Занимательная физика», «Лаборатория интеллектуальных игр». Понять, какой экологический след ты оставишь на Земле, можно будет с помощью тематического экспресс-тестирования. Любители роботов смогут побольше узнать о принципах их работы с помощью представителей Центра робототехники Самарского университета. В музее авиации и космонавтики Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 3) можно будет стать настоящим пилотом благодаря интерактивной игре «За штурвалом самолета». А у фотостены «Примерь на себя учёного» у гостей фестиваля будет возможность преобразиться в Эйнштейна или любого другого ученого при помощи различных атрибутов.
Вторая площадка фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Здесь пройдет интерактивная выставка «История и мировые открытия», где можно будет научиться писать китайские иероглифы, послушать испанскую музыку и узнать интересные факты об особенностях английского языка. Также разнообразные интеллектуальные игры сразу в нескольких областях: социологии, литературе, фотографии и даже в сфере загадок восприятия. Для юных посетителей фестиваля будет работать интерактивная выставка-лаборатория «Робототехника для детей».
Особыми гостями фестиваля станут известные популяризаторы науки, которые доступным языком расскажут, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает современному человеку. В их числе – российский астрофизик и журналист Борис Штерн, который расскажет об экзопланетах, и крупнейший специалист по русской культуре, фотограф, профессор Университета Тюлейн (США) Уильям Брумфилд.
Полная программа мероприятий Фестиваля науки опубликована в официальной группе https://vk.com/festivalnauki63. За дополнительной информацией обращаться к специалисту по связям с общественностью Самарской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки Олесе Плехановой - телефон 8-996 -735-92-27.
Вход на фестиваль свободный. Время работы площадок - с 10:00 до 18:00.
По словам ответственного секретаря оргкомитета фестиваля науки в Самаре Алексея Аржанова, общая площадь, которую займет экспозиция фестиваля, составит около 3 тысяч кв. м.
- Мы планируем, что наши мероприятия вместе с лекториями за три дня посетят около 30 тысяч человек, - отметил он.
Фестиваль будет проходить на двух площадках. В Самарском университете будут работать интерактивная химическая лаборатория, площадка «Занимательная физика», «Лаборатория интеллектуальных игр». Понять, какой экологический след ты оставишь на Земле, можно будет с помощью тематического экспресс-тестирования. Любители роботов смогут побольше узнать о принципах их работы с помощью представителей Центра робототехники Самарского университета. В музее авиации и космонавтики Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 3) можно будет стать настоящим пилотом благодаря интерактивной игре «За штурвалом самолета». А у фотостены «Примерь на себя учёного» у гостей фестиваля будет возможность преобразиться в Эйнштейна или любого другого ученого при помощи различных атрибутов.
Вторая площадка фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Здесь пройдет интерактивная выставка «История и мировые открытия», где можно будет научиться писать китайские иероглифы, послушать испанскую музыку и узнать интересные факты об особенностях английского языка. Также разнообразные интеллектуальные игры сразу в нескольких областях: социологии, литературе, фотографии и даже в сфере загадок восприятия. Для юных посетителей фестиваля будет работать интерактивная выставка-лаборатория «Робототехника для детей».
Особыми гостями фестиваля станут известные популяризаторы науки, которые доступным языком расскажут, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает современному человеку. В их числе – российский астрофизик и журналист Борис Штерн, который расскажет об экзопланетах, и крупнейший специалист по русской культуре, фотограф, профессор Университета Тюлейн (США) Уильям Брумфилд.
Полная программа мероприятий Фестиваля науки опубликована в официальной группе https://vk.com/festivalnauki63. За дополнительной информацией обращаться к специалисту по связям с общественностью Самарской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки Олесе Плехановой - телефон 8-996 -735-92-27.
Вход на фестиваль свободный. Время работы площадок - с 10:00 до 18:00.
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