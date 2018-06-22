Что едят иностранцы в Самаре
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и в наш город прибывает все больше и больше иностранных болельщиков. Их можно встретить повсюду, в том числе и в самарских ресторанах, барах и кафе. sgpress.ru решил выяснить, что предпочитают есть иностранные болельщики в заведениях нашего города.
Пиво, чача и выпечка
В грузинском кафе «Хачапурия» (улица Галактионовская, 39) рассказали, что иностранцы чаще всего заказывают хинкали, шашлык и грузинскую выпечку. Среди напитков фаворитами являются пиво и вино (особенно белое сухое вино Пино Гриджио). Кроме того, недавно кафе посещали англичане, которым особенно пришлась по душе грузинская чача.
Фото - @hachapuria_smr
Роллы в почете
Ресторан японской кухни «Тануки» (улица Ленинградская, 37) балует иностранцев блюдами суши-бара, а также горячими блюдами (например, лапшой с мясом, рисом с курицей или морепродуктами). Супы иностранцы заказывают здесь не так часто.
В качестве выпивки гости любят заказывать традиционное бамбуковое пиво, домашнее сливовое вино, и безалкогольные напитки – свежевыжатые соки, воду.
Фото - @tanuki.official
Бургеры и паста – в приоритете
В кафе «Бенджамин» (улица Куйбышева, 103) иностранные гости чаще всего заказывают блюда американской кухни (бургеры, салаты) и европейской кухни (паста, крем-суп). При этом на русскую кухню иностранцы реагируют довольно слабо и редко заказывают десерты.
Выпивают в «Бенджамине» иностранные болельщики чаще всего пиво либо вино.
Фото - @benjamin_cafe
Глазунья и кофе-типичный завтрак австралийца в Самаре
В кофейне и авторской кондитерской Carrie (улица Куйбышева, 94) не так давно наблюдался большой поток болельщиков из Австралии, причем преимущественно в утреннее время. На завтрак они заказывали глазунью, яичницу-скрэмбл, яйца-пашот, омлет, обходя при этом стороной каши и сырники. Дополнялся завтрак австралийцев капучино, латте или большим количеством эспрессо. Также иностранцам полюбились в кофейне всевозможные фреши.
Фото - @ carrie_cafe
Десерты не заходят
В Caffe47 (улица Некрасовская, 47) sgpress.ru рассказали, что иностранные гости любят поесть у них пиццу, пасту, запивая капучино или домашним лимонадом. А вот торты и пирожные иностранцы здесь заказывают весьма редко.
Фото - @caffe47
Чек компании австралийцев
Пиво, чача и выпечка
В грузинском кафе «Хачапурия» (улица Галактионовская, 39) рассказали, что иностранцы чаще всего заказывают хинкали, шашлык и грузинскую выпечку. Среди напитков фаворитами являются пиво и вино (особенно белое сухое вино Пино Гриджио). Кроме того, недавно кафе посещали англичане, которым особенно пришлась по душе грузинская чача.
Фото - @hachapuria_smr
Роллы в почете
Ресторан японской кухни «Тануки» (улица Ленинградская, 37) балует иностранцев блюдами суши-бара, а также горячими блюдами (например, лапшой с мясом, рисом с курицей или морепродуктами). Супы иностранцы заказывают здесь не так часто.
В качестве выпивки гости любят заказывать традиционное бамбуковое пиво, домашнее сливовое вино, и безалкогольные напитки – свежевыжатые соки, воду.
Фото - @tanuki.official
Бургеры и паста – в приоритете
В кафе «Бенджамин» (улица Куйбышева, 103) иностранные гости чаще всего заказывают блюда американской кухни (бургеры, салаты) и европейской кухни (паста, крем-суп). При этом на русскую кухню иностранцы реагируют довольно слабо и редко заказывают десерты.
Выпивают в «Бенджамине» иностранные болельщики чаще всего пиво либо вино.
Фото - @benjamin_cafe
Глазунья и кофе-типичный завтрак австралийца в Самаре
В кофейне и авторской кондитерской Carrie (улица Куйбышева, 94) не так давно наблюдался большой поток болельщиков из Австралии, причем преимущественно в утреннее время. На завтрак они заказывали глазунью, яичницу-скрэмбл, яйца-пашот, омлет, обходя при этом стороной каши и сырники. Дополнялся завтрак австралийцев капучино, латте или большим количеством эспрессо. Также иностранцам полюбились в кофейне всевозможные фреши.
Фото - @ carrie_cafe
Десерты не заходят
В Caffe47 (улица Некрасовская, 47) sgpress.ru рассказали, что иностранные гости любят поесть у них пиццу, пасту, запивая капучино или домашним лимонадом. А вот торты и пирожные иностранцы здесь заказывают весьма редко.
Фото - @caffe47
Чек компании австралийцев
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