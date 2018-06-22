Что едят иностранцы в Самаре

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Чек компании австралийцев





В грузинском кафе «Хачапурия» (улица Галактионовская, 39) рассказали, что иностранцы чаще всего заказывают хинкали, шашлык и грузинскую выпечку. Среди напитков фаворитами являются пиво и вино (особенно белое сухое вино Пино Гриджио). Кроме того, недавно кафе посещали англичане, которым особенно пришлась по душе грузинская чача.Фото - @hachapuria_smrРесторан японской кухни «Тануки» (улица Ленинградская, 37) балует иностранцев блюдами суши-бара, а также горячими блюдами (например, лапшой с мясом, рисом с курицей или морепродуктами). Супы иностранцы заказывают здесь не так часто.В качестве выпивки гости любят заказывать традиционное бамбуковое пиво, домашнее сливовое вино, и безалкогольные напитки – свежевыжатые соки, воду.Фото - @tanuki.officialВ кафе «Бенджамин» (улица Куйбышева, 103) иностранные гости чаще всего заказывают блюда американской кухни (бургеры, салаты) и европейской кухни (паста, крем-суп). При этом на русскую кухню иностранцы реагируют довольно слабо и редко заказывают десерты.Выпивают в «Бенджамине» иностранные болельщики чаще всего пиво либо вино.Фото - @benjamin_cafeВ кофейне и авторской кондитерской Carrie (улица Куйбышева, 94) не так давно наблюдался большой поток болельщиков из Австралии, причем преимущественно в утреннее время. На завтрак они заказывали глазунью, яичницу-скрэмбл, яйца-пашот, омлет, обходя при этом стороной каши и сырники. Дополнялся завтрак австралийцев капучино, латте или большим количеством эспрессо. Также иностранцам полюбились в кофейне всевозможные фреши.Фото - @ carrie_cafeВ Caffe47 (улица Некрасовская, 47) sgpress.ru рассказали, что иностранные гости любят поесть у них пиццу, пасту, запивая капучино или домашним лимонадом. А вот торты и пирожные иностранцы здесь заказывают весьма редко.