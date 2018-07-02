Чего ждать от «iВолги-2018»

Запланирована работа интеллектуальных, театральных, вокальных, танцевальной hande-made и кино- площадки. Будут работать блоки по туризму (скалодромный парк и водный блок), игровые виды спорта, турнир по футболу в бамперболах, гигантский киккер, велосипедный парк, спортивные площадки, в том числе анимационные игры на пляже.Ежедневно в шатре культурно-спортивного направления будет действовать комфортная зона для отдыха, зона для настольных игр, а также для просмотра сериалов.В этом году на форуме впервые пройдет показ мод. В нем примут участие молодые дизайнеры, прошедшие заочный этап фестиваля мод. Оценивать их будут профессионалы из 14 регионов ПФО. Лучшие коллекции их авторы презентуют 29 июля с участием моделей, которыми могут стать и участники форума.Кроме того, 30 июля в рамках Фестиваля КВН самые лучшие команды ПФО приедут на «iВолгу». В программу войдут семинары и творческие встречи, круглый стол с федеральными и региональными экспертами, Кубок «iВолги» по КВН.Также в числе прочих мероприятий - День Российско-Китайской дружбы (праздничный концерт с участием китайской делегации и народных коллективов России, работа тематических площадок), фестиваль «Добро - Фест». Последний проводится в несколько дней и разделен по направлениям. Первое из них – социальная реклама. До начала форума участники должны разработать плакаты с социальной рекламой. В финал пройдут 14 лучших проектов. Их, уже на самом форуме при помощи профессиональных граффитистов претворят в жизнь.Для участия в направлении «Благотворительная акция» нужно будет приготовить творческий перфоманс. Ближе к завершению форума в Самаре будет организован благотворительный фестиваль, где жители смогут увидеть результат работы ребят.Для направления «Лотерея добрых дел» с 26 по 28 июля каждый участник форума может придумать доброе дело, записать его на специальный бланк и положить в лотерейный барабан. 29 июля будет проведена «лотерея добрых дел» среди участников форума. Участники, выполнившие все условия лотереи и разместившие результат в социальных сетях с хештегом #ДоброФестiВолга, получат памятные подарки.Форум пройдет при поддержке полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича, Федерального агентства по делам молодёжи и правительства Самарской области.