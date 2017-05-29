Часть самарцев вновь останется без горячей воды в конце этой недели

Как сообщает пресс-служба предприятия, для уменьшения неудобств потребителей ремонт магистралей будет разделен на четыре этапа. В пятницу, 2 июня, сетевики приступят к ремонту оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ, в связи с чем на две недели будет приостановлено горячее водоснабжение в границах проспекта Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовой, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальной, Стара – Загора иТашкентской. Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования. Планируется, что ремонт будет завершен к 17 июня.На следующем этапе будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов и Свободы. Далее будут ремонтироваться III и IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ.В пресс-службе предприятия отмечают, что своевременное обслуживание данных теплотрасс позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей Самарыпредстоящей зимой.