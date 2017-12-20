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Ботанический сад в Самаре планируют благоустроить к концу апреля 2018 года

Здесь появятся новые дорожки и будут высажены ценные породы деревьев. Сейчас специалисты проводят работы по установке нового ограждения сада и продолжается обустройство насыпи и дорог около озер.

Как рассказал sgpress.ru проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич, новый вход на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля уже вымощен плиткой. Также в ближайшее время будет установлена конструкция с надписью «Ботанический сад Самарского университета».

По словам директора Ботанического сада Светланы Розно, во время благоустройства сада на его территории проводится вырубка деревьев, которые являются сорными для нашего региона. Это клен ясенелистный (американский) и вяз мелколистный (карагач). Семена этих растений дают 100% всходов, и с зарослями очень сложно бороться. На расчищенной территории будут посажены деревья, ценные как по своей красоте, так и для коллекции ботсада.

Кроме того, на территории Ботанического сада появится система новых дорожек, вдоль которых установят освещение. Сейчас часть из них ограждена бордюрным камнем, часть засыпана гравием. После схода снега дорожки будут полностью обустроены.
Дата: 20 декабря 2017 , 12:32
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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