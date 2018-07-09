Более трех тысяч человек пробегут марафон на Кубок главы Самары
Второй открытый легкоатлетический забег состоится в воскресенье, 19 августа. Спортивное мероприятие соберет более трех тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м.
В этом году будет подготовлена уникальная трасса, по которой дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон в два круга. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС. Сам маршрут частично будет проходить вдоль самарской набережной.
Денежный призовой фонд марафона составляет 500 тысяч рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км.
Зарегистрироваться на марафон можно здесь.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м.
В этом году будет подготовлена уникальная трасса, по которой дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон в два круга. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС. Сам маршрут частично будет проходить вдоль самарской набережной.
Денежный призовой фонд марафона составляет 500 тысяч рублей на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км.
Зарегистрироваться на марафон можно здесь.
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