БК «Самара» сыграет с «МБА» из Москвы
В понедельник, 2 октября, в 19:00 баскетбольный клуб «Самара» проведет первый домашний матч нового сезона в рамках Суперлиги. Команда примет профессиональный баскетбольный клуб «Московская баскетбольная ассоциация» (МБА).
Первый матч нового сезона состоится в МТЛ «Арена». Ожидается, что на матче будет присутствовать врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Первый матч нового сезона состоится в МТЛ «Арена». Ожидается, что на матче будет присутствовать врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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