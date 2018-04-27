БК «Самара» разгромил «Новосибирск» и вышла в финал баскетбольной Суперлиги
Полуфинальная игра завершилась со счетом 95:76.
Матч складывался для «Самары» сложно. Первый период, во многом благодаря усилиям капитана Алексея Голяхова, завершился со счетом 24:22. Но после нескольких точных трехочковых «Новосибирск» вырвался вперед, и к середине второй четверти самарцы уступали 10 очков.
Эта разница продержалась до середины третьего периода, пока самарцам не удалось заработать 11 очков за 2,5 минуты.
В начале заключительной десятиминутки наша команда добилась двузначного перевеса. А два дальних попадания самарского баскетболиста Алексея Голяхова довели разницу до плюс 13 за две минуты до финальной сирены.Она прозвучала при счете 95:79 в пользу «Самары».
В финале самарская команда сыграет с победителем пары «Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Даты финальных матчей станут известны чуть позже, сообщает пресс-служба БК «Самара».
Матч складывался для «Самары» сложно. Первый период, во многом благодаря усилиям капитана Алексея Голяхова, завершился со счетом 24:22. Но после нескольких точных трехочковых «Новосибирск» вырвался вперед, и к середине второй четверти самарцы уступали 10 очков.
Эта разница продержалась до середины третьего периода, пока самарцам не удалось заработать 11 очков за 2,5 минуты.
В начале заключительной десятиминутки наша команда добилась двузначного перевеса. А два дальних попадания самарского баскетболиста Алексея Голяхова довели разницу до плюс 13 за две минуты до финальной сирены.Она прозвучала при счете 95:79 в пользу «Самары».
В финале самарская команда сыграет с победителем пары «Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Даты финальных матчей станут известны чуть позже, сообщает пресс-служба БК «Самара».
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