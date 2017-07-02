Автобус «Самара-Ижевск» загорелся после столкновения с бензовозом. Погибли 13 пассажиров

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Татарстан, 56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности устанавливаются.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, выясняется общее число пассажиров, потому что известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков. По факту нарушения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц возбуждено уголовное дело. В настоящее время планируется задержание всех водителей-участников ДТП.Видео взято с паблика "Новости Самары - Самара life" в социальной сети "ВКонтакте"