Александр Хинштейн готов представлять Самарскую область в Государственной думе

- В случае, если мне будет оказано такое доверие, в регионе предстоит продолжать работу по восстановлению памятников. Сегодня многие здания, к сожалению, нуждаются в реставрации, - пояснил советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.Представлять наш регион в Госдуме Александру Хинштейну во время мероприятия предложил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Добавим, что недавно депутатский мандат сдала представлявшая нашу губернию Надежда Колесникова.