Александр Брод прокомментировал высокую явку Самарской области на выборах Президента России

По мнению сопредседателя Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александра Брода, хорошая динамика активизации электората является следствием обновления руководства региона.- Конечно, сработала и хорошая информированность избирателей. Когда я приезжал в Самару, видел большое количество информационных баннеров о выборах и серьезную медиа-кампанию в электронных, печатных СМИ. Ну, и сам по себе институт общественного наблюдения оживил представления жителей региона о выборах, то есть появилась новая сила, представляющая институты гражданского общества. Около 3 тысяч наблюдателей было подготовлено в регионе — это гражданские активисты, лидеры общественного мнения, неравнодушные люди, которые тоже задавали тон, следили за прозрачностью и законностью избирательных процедур,- отметил эксперт.