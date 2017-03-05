1 марта 80-летие отметила единственный в губернии Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова

1 марта 80-летие отметила единственный в губернии Народный учитель СССР, почетный гражданин Самарской области Евгения Аршлутова
Именинница, блестяще преподававшая физику, принимала поздравления от первых лиц города и области, коллег, друзей и учеников.
Глава Самары Олег Фурсов поздравил Евгению Александровну по телефону, а прекрасный весенний букет и подарок лично передал первый вице-мэр Владимир Сластенин. Он выразил признательность за вклад учителя в развитие Самары, за воспитание не одного поколения мальчишек и девчонок.
Как отметил директор школы №25 Николай Горюнов, также пришедший в гости к Евгении Александровне, виновница торжества - не только профессионал, но и большой души человек.
- Нашей школе повезло. Именно ей Евгения Александровна отдала все свои трудовые годы - 45 лет, - добавил он.
Как рассказала именинница, стать учителем она решила наперекор маме, которая видела в дочке врача.
- Училась я в чисто женской тогда школе №63, - рассказала Евгения Александровна. - И такое влияние на нас оказали учителя, что почти половина класса после школы поступили в пединститут. Я выбрала физико- математический факультет. Затем пришла в школу №25 и в ней осталась. Это мое единственное место работы.
Народный учитель вспоминала, что первое время были проблемы с дисциплиной: взрослые ребята позволяли себе шалости на уроках молодого педагога, но с годами приходили опыт и мастерство. По словам ее учеников, Евгения Александровна никогда не повышала голоса даже на полтона. Материал излагала лаконично, четко, интересно, понятно, и запоминался он надолго, если не навсегда.
При Евгении Александровне появились в школе №25 первые профильные классы, работать в которых для нее было большим удовольствием. На открытые уроки приходили студенты из пединститута и учителя со всей области. Всех удивляло, каким увлекательным можно сделать обычный урок физики.
- Уже 12 лет я на заслуженном отдыхе, но связь со школой не теряю, - подчеркнула юбиляр. - Состою в Клубе почетных граждан, вхожу в общественный совет по образованию, посещаю всевозможные мероприятия и встречи педагогического сообщества.
Как истинный педагог Евгения Александровна по- прежнему стремится к новым знаниям, делится бесценным опытом и своим примером воспитывает молодежь.
Глава Самары Олег Фурсов поздравил Евгению Александровну по телефону, а прекрасный весенний букет и подарок лично передал первый вице-мэр Владимир Сластенин. Он выразил признательность за вклад учителя в развитие Самары, за воспитание не одного поколения мальчишек и девчонок.
Как отметил директор школы №25 Николай Горюнов, также пришедший в гости к Евгении Александровне, виновница торжества - не только профессионал, но и большой души человек.
- Нашей школе повезло. Именно ей Евгения Александровна отдала все свои трудовые годы - 45 лет, - добавил он.
Как рассказала именинница, стать учителем она решила наперекор маме, которая видела в дочке врача.
- Училась я в чисто женской тогда школе №63, - рассказала Евгения Александровна. - И такое влияние на нас оказали учителя, что почти половина класса после школы поступили в пединститут. Я выбрала физико- математический факультет. Затем пришла в школу №25 и в ней осталась. Это мое единственное место работы.
Народный учитель вспоминала, что первое время были проблемы с дисциплиной: взрослые ребята позволяли себе шалости на уроках молодого педагога, но с годами приходили опыт и мастерство. По словам ее учеников, Евгения Александровна никогда не повышала голоса даже на полтона. Материал излагала лаконично, четко, интересно, понятно, и запоминался он надолго, если не навсегда.
При Евгении Александровне появились в школе №25 первые профильные классы, работать в которых для нее было большим удовольствием. На открытые уроки приходили студенты из пединститута и учителя со всей области. Всех удивляло, каким увлекательным можно сделать обычный урок физики.
- Уже 12 лет я на заслуженном отдыхе, но связь со школой не теряю, - подчеркнула юбиляр. - Состою в Клубе почетных граждан, вхожу в общественный совет по образованию, посещаю всевозможные мероприятия и встречи педагогического сообщества.
Как истинный педагог Евгения Александровна по- прежнему стремится к новым знаниям, делится бесценным опытом и своим примером воспитывает молодежь.
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