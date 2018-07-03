9 августа начинается ежегодный Грушинский фестиваль

В этом году акцент фестиваля - молодое поколение. На фестиваль приглашены 60 молодых исполнителей. Всего в концертной программе примут участие не менее 200 авторов-исполнителей. Будут работать 18 фестивальных площадок.В день торжественного открытия выступит оркестр из ста гитар. Еще одним участником церемонии открытия станет Самарский городской симфонический оркестр. Впервые в 2018 году на Грушинской поляне пройдет конкурс лагерей, который организуют «комсомольцы».Гостей ждут на фестивале с 8 августа.