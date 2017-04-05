5 апреля в Самаре состоится первый в этом году средник по наведению чистоты

Участники мероприятия займутся уборкой и сбором мусора на территории города.



В среду, 5 апреля, состоится очередная акция чистоты, направленная на благоустройство Самары. Планируется, что в ней примут участие муниципальные предприятия и учреждения образования. Основные работы по уборке и вывозу отходов выполнят управляющие компании.



Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил коммунальщикам ответственно подойти к процессу, чтобы быстрее навести порядок после зимы. Неравнодушные горожане также смогут проявить инициативу и облагородить территории рядом со своими домами. В этом году самых активных участников месячника по благоустройству ждет награда. В 27 дворах городские власти намерены бесплатно установить системы видеонаблюдения. В каждом районе выберут три таких двора.

