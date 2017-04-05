7 апреля открывается водная переправа до Ширяево
Теплоходы будут ходить ежедневно. Время местное.
Расписание:
Также с 5 апреля открывается грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска до Рождествено.
График движения:
Напомним, также с 1 апреля до села Рождествено начали ходить пассажирские «омики».
Расписание:
Также с 5 апреля открывается грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска до Рождествено.
График движения:
Напомним, также с 1 апреля до села Рождествено начали ходить пассажирские «омики».
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