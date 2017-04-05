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7 апреля открывается водная переправа до Ширяево

Теплоходы будут ходить ежедневно. Время местное.

Расписание:






















Также с 5 апреля открывается грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска до Рождествено.

График движения:










Напомним, также с 1 апреля до села Рождествено начали ходить пассажирские «омики». 
Дата: 4 апреля 2017 , 16:54
251
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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