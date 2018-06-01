Власти города разберутся в законности стройки на 5-й просеке

Как сообщает управление информации и аналитики городской администрации, многочисленные обращения от жителей 5-й просеки поступили в адрес главы Самары Елены Лапушкиной. Вопросы касались вырубки деревьев на предполагаемом месте многоэтажной застройки, а также развития социальной инфраструктуры в микрорайоне.В четверг, 31 мая, глава города на месте встретилась с жителями домов 5-й и 6-й просек, а также улицы Солнечной. Во встрече приняли участие глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова, руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко и представители компании-застройщика.Обеспокоенность жителей вызвана планируемым строительством многоэтажных домов напротив дома №125 по 5-й просеке. Площадку, где застройщик намерен возвести три 24-х этажных дома, огородили забором, начали расчищать участок для строительства, несмотря на то, что разрешительная документация пока отсутствует. Параллельно с этим началась незаконная вырубка неизвестными деревьев в ближайшей роще, - помимо 61 аварийного насаждения, разрешение на снос которых было выдано администрацией района, снесены все деревья, расположенные на этой территории.Кроме того, строительный мусор стал попадать в озеро Леснуха, которое расположено поблизости. Как рассказал капитан и лидер команды КВН «СОК», проживающий в ЖК «Надежда» Дмитрий Колчин, у жильцов есть на руках заключение экологов о том, что происходит заболачивание водоема.- Это может привести к тому, что озеро признают вредным и засыпят. Нас это сильно беспокоит, там утки живут, там место отдыха и летом, и зимой, - отметил он.Для конструктивной проработки по каждому вопросу и изучения проектной документации Елена Лапушкина предложила инициативным жителям войти в рабочуюгруппу с участием представителей городской и районной администраций, а также всех заинтересованных сторон и структур.- В дальнейшем мы с вами вместе будем планомерно отслеживать ход выполнения всех протокольных поручений. Также мы направили в правоохранительные органы обращения по фактам незаконного сноса зеленых насаждений и складирования отходов на этом участке, - сказала она.По словам Елены Бондаренко, по результатам межведомственного совещания были также направлены обращения в прокуратуру и Росреестр для проверки оснований выдачи прав собственности на данный земельный участок.