В школах Самары пройдёт неделя финансовой грамотности
Сбербанк выступит генеральным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдёт с 9 по 16 апреля 2017 года. Главные задачи недели - познакомить школьников с работой банковской сферы, обучить азам финансового планирования, познакомить с возможными рисками и способами защиты своих прав.
Обучающие мероприятия пройдут в школах, которые принимают участие в проекте, а также в офисах банка. Ученики 7-9 классов примут участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности.
Для школьников 10-11 классов Сбербанк проведет открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей предусмотрены вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги».
Повышение финансовой грамотности населения - один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
Организатор Недели финансовой грамотности - Минфин России. Партнерами Недели выступают региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения, которые проводят на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.
Информация о мероприятиях недели на сайте вашифинансы.рф/week-fin/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.
Обучающие мероприятия пройдут в школах, которые принимают участие в проекте, а также в офисах банка. Ученики 7-9 классов примут участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности.
Для школьников 10-11 классов Сбербанк проведет открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей предусмотрены вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги».
Повышение финансовой грамотности населения - один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
Организатор Недели финансовой грамотности - Минфин России. Партнерами Недели выступают региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения, которые проводят на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.
Информация о мероприятиях недели на сайте вашифинансы.рф/week-fin/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 апреля 2017
95
7 апреля 2017
227
7 апреля 2017
376
7 апреля 2017
127
7 апреля 2017
125
7 апреля 2017
133
7 апреля 2017
122
7 апреля 2017 , 18:16
95
Самарский Дом молодежи организует серию субботников в рамках акции «Чистый город»
7 апреля 2017 , 17:51
227
На время проведения общественной акции «За мирное и созидательное развитие...
7 апреля 2017 , 17:41
97
Напомним , в середине марта этого года в деревне Гремячка Хворостянского района...
7 апреля 2017 , 17:03
121
Инцидент произошел во время совместного рейда с администрацией Советского района....
7 апреля 2017 , 16:42
376
Здание частично запустят в эксплуатацию уже осенью этого года
7 апреля 2017 , 16:36
127
Ее тело было обнаружено 5 апреля этого года в одном из домов в поселке Комсомольский...
7 апреля 2017 , 16:27
125
Главное всероссийское соревнование для юношей не старше 18 лет обещает быть интересным
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4619
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4470
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4403
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4274
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
428
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
927
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
695
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
654
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...