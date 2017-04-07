В школах Самары пройдёт неделя финансовой грамотности

Обучающие мероприятия пройдут в школах, которые принимают участие в проекте, а также в офисах банка. Ученики 7-9 классов примут участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности.Для школьников 10-11 классов Сбербанк проведет открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей предусмотрены вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги».Повышение финансовой грамотности населения - один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.Организатор Недели финансовой грамотности - Минфин России. Партнерами Недели выступают региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения, которые проводят на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.Информация о мероприятиях недели на сайте вашифинансы.рф/week-fin/.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.