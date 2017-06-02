В Тольятти директор предприятия «кинул» почти 900 работников на 73 млн рублей

По версии следствия, подсудимый с 1 января по 31 декабря 2015 года подписал протоколы о погашении взаимных задолженностей с коммерческим партнером. Согласно им, прибыль предприятия перечислялась на счета партнера, достигнув суммы более 256 млн рублей.При этом директор предприятия не платил зарплату 860 работникам ООО «СтавропольСтройСервис», в результате чего задолженность по заработной плате и иным выплатам достигла почти 73 млн рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 116 Центрального судебного района Тольятти для рассмотрения по существу.