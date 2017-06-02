В Тольятти директор предприятия «кинул» почти 900 работников на 73 млн рублей
Руководитель ООО «СтавропольСтройСервис» свыше двух месяцев не выплачивал зарплату 860 подчиненным.
По версии следствия, подсудимый с 1 января по 31 декабря 2015 года подписал протоколы о погашении взаимных задолженностей с коммерческим партнером. Согласно им, прибыль предприятия перечислялась на счета партнера, достигнув суммы более 256 млн рублей.
При этом директор предприятия не платил зарплату 860 работникам ООО «СтавропольСтройСервис», в результате чего задолженность по заработной плате и иным выплатам достигла почти 73 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 116 Центрального судебного района Тольятти для рассмотрения по существу.
По версии следствия, подсудимый с 1 января по 31 декабря 2015 года подписал протоколы о погашении взаимных задолженностей с коммерческим партнером. Согласно им, прибыль предприятия перечислялась на счета партнера, достигнув суммы более 256 млн рублей.
При этом директор предприятия не платил зарплату 860 работникам ООО «СтавропольСтройСервис», в результате чего задолженность по заработной плате и иным выплатам достигла почти 73 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 116 Центрального судебного района Тольятти для рассмотрения по существу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 июня 2017
80
2 июня 2017
205
2 июня 2017
80
2 июня 2017
110
2 июня 2017
139
2 июня 2017 , 18:05
80
В пятницу, 2 июня, сотрудники Госавтоинспекции Самары провели так называемый "рейд по...
2 июня 2017 , 17:45
205
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
2 июня 2017 , 17:41
80
Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ...
2 июня 2017 , 17:37
146
Ограничение коснется ряда улиц. Напомним, ранее sgpress . ru сообщал о том, что с...
2 июня 2017 , 17:16
110
Новый главный тренер подписал контракт с клубом по схеме 1+1
2 июня 2017 , 17:08
103
Руководитель ООО «СтавропольСтройСервис» свыше двух месяцев не выплачивал зарплату...
2 июня 2017 , 17:04
360
Инцидент произошел в четверг, 1 июня, в населенном пункте Ясная Поляна муниципального района...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
6788
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4683
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4488
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3277
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1172
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
876
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
794
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
721
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...