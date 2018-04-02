В Самаре установят семь фигур волка Забиваки
Две из них уже появились возле входов в отели «Холидей Инн» и «Ренессанс».
Также фигуры волка Забиваки установят возле отеля Lotte и санатория «Самарский», у входа в билетный центр в МОЛЛ «Парк Хаус», который откроется 18 апреля, и на площади Куйбышева.
Еще одна скульптура, скорее всего, появится на набережной. Конкретное место установки пока уточняется.
Также фигуры волка Забиваки установят возле отеля Lotte и санатория «Самарский», у входа в билетный центр в МОЛЛ «Парк Хаус», который откроется 18 апреля, и на площади Куйбышева.
Еще одна скульптура, скорее всего, появится на набережной. Конкретное место установки пока уточняется.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 апреля 2018
173
2 апреля 2018
175
2 апреля 2018
191
2 апреля 2018
239
1 апреля 2018
527
2 апреля 2018 , 17:20
186
Всего их будет восемь.
2 апреля 2018 , 15:56
173
Две из них уже появились возле входов в отели «Холидей Инн» и «Ренессанс».
2 апреля 2018 , 15:09
236
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
2 апреля 2018 , 14:19
175
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
29 марта 2018 , 13:41
47
Жители многих самарских дворов используют для украшения газонов старые автомобильные шины....
2 апреля 2018 , 13:31
202
В среду, 4 апреля, в галерее «Вавилон» (улица Ульяновская, 18) состоится творческая...
2 апреля 2018 , 13:20
191
Работы проведут в этом году.
2 апреля 2018 , 11:51
347
Авария произошла в понедельник, 2 апреля, в 8:15 в Хворостянском районе Самарской области.
2 апреля 2018 , 11:07
239
Клуб из Самарской области одержал победу над «Белогорьем».
2 апреля 2018 , 09:10
403
Это необходимо для выплаты накопленных долгов муниципального предприятия. Объемы пассажирских...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
6 марта 2018
3507
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
4 марта 2018
3087
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
20 марта 2018
2888
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
5 марта 2018
2527
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
8 марта 2018
2503
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
26 марта 2018
532
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
5 марта 2018
1521
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
1224
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
894
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
2051
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».