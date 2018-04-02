В Самаре установят семь фигур волка Забиваки

Также фигуры волка Забиваки установят возле отеля Lotte и санатория «Самарский», у входа в билетный центр в МОЛЛ «Парк Хаус», который откроется 18 апреля, и на площади Куйбышева.Еще одна скульптура, скорее всего, появится на набережной. Конкретное место установки пока уточняется.