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В Самаре установят семь фигур волка Забиваки

Две из них уже появились возле входов в отели «Холидей Инн» и «Ренессанс».

Также фигуры волка Забиваки установят возле отеля Lotte и санатория «Самарский», у входа в билетный центр в МОЛЛ «Парк Хаус», который откроется 18 апреля, и на площади Куйбышева.

Еще одна скульптура, скорее всего, появится на набережной. Конкретное место установки пока уточняется.



Дата: 2 апреля 2018 , 15:56
173
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: twitter.com/SMR_2018
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