В Самаре с марта может быть частично перекрыта улица Гагарина

Так, продолжится комплексный ремонт 11 улиц, начатый в прошлом году, к приведению в порядок еще 9 улиц приступят в этом сезоне. Уже весной начнется долгожданное строительство кольцевой развязки на Московском шоссе/ул. Луначарского, в связи с чем на несколько месяцев перекроют ул. Гагарина, а на Московском шоссе будет организовано движение по одной полосе в каждом направлении. Как пояснил начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУМВД России по Самарской области Роман Саидов, работы начнутся, как только будет разработана схема организации дорожного движения, по контракту это - середина марта.Кроме того, запланирован ремонт мостов на выезде из города – через р. Сок и через р. Самара в направлении по ул. Авроры, движение здесь будет осуществляться в реверсивном порядке. В ближайшее время на подъезде к Самаре, на 15 км автодороги М-5 до ТЦ «Икея», начнется ремонт водопропускных труб, движение на этом участке также будет частично ограничено.Дорожные работы начнутся в марте и продлятся вплоть до 30 ноября, до окончания строительного сезона.- Участникам дорожного движения хотелось бы порекомендовать заранее выстраивать свои маршруты, учитывая схемы объезда и места, где идут дорожные работы, - советует Роман Саидов.