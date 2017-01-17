В Самаре проверили готовность городских коммунальных служб к ЧС
Во время учебной тревоги администрациям районов было объявлено о выпадении критического объема осадков.
Городские учения стартовали сегодня, 16 января, с пяти часов утра. Ответственные лица позаботились об принятии экстренных мер для уборки территории. На улицы затемно было направлено повышенное количество техники, а дворников предупредили о продлении рабочего дня.
- По указанию администрации города отрабатываются навыки борьбы со стихийным бедствием. Выпадение на 20 мм осадков меньше, чем за 12
часов - повод включить режим чрезвычайной ситуации, что и было сделано на учениях. Мы максимально увеличили мощности, чтобы справиться с
заданными погодными условиями, - сообщил начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района Сергей Мухранов.
Городские учения стартовали сегодня, 16 января, с пяти часов утра. Ответственные лица позаботились об принятии экстренных мер для уборки территории. На улицы затемно было направлено повышенное количество техники, а дворников предупредили о продлении рабочего дня.
- По указанию администрации города отрабатываются навыки борьбы со стихийным бедствием. Выпадение на 20 мм осадков меньше, чем за 12
часов - повод включить режим чрезвычайной ситуации, что и было сделано на учениях. Мы максимально увеличили мощности, чтобы справиться с
заданными погодными условиями, - сообщил начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского района Сергей Мухранов.
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