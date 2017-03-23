В Самаре поздравили работников культуры и искусства
Торжество, посвященное Дню работника культуры Российской Федерации, состоялось в Самарской филармонии.
С приветственным словом от имени главы города Олега Фурсова выступил его первый заместитель Владимир Сластенин. Он передал благодарность всем тем, кто отдает свои силы и знания развитию культуры в нашем городе.
- В прошлом году мы на высоком уровне отметили многие знаменательные события: 430-летие Самары, 55-летие полета Юрия Гагарина в космос, 75 лет с того момента, когда Куйбышев стал второй столицей страны и принял у себя во время Великой Отечественной не только правительство СССР, фабрики и заводы, но и московские театры, столичных деятелей культуры, - сказал вице-мэр. - Здесь Дмитрий Шостакович закончил свою симфонию «Ленинградская». Все это послужило тому, что наш город стал культурной столицей Поволжья.
Администрация города наградила почетными грамотами и нагрудными знаками директора муниципального театра «Камерная сцена» Софью Рубину, поставившую более 50 спектаклей, и Елену Черноталову - художественного руководителя детского музыкально-хореографического театра «Искорки», в котором занимается более четырехсот юных самарцев.
В числе награжденных была и руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Вот уже семь лет она занимает этот пост, и за это время сфера культуры обновилась и получила дальнейшее развитие: было осуществлено несколько крупных проектов, отремонтировано 32 объекта культуры. В ответном слове Татьяна Шестопалова поблагодарила за поддержку и понимание руководство города и области, всех работников сферы, без которых такие успехи были бы невозможны.
Награды от областного министерства культуры были переданы организатору и координатору выставок «Детской картинной галереи» Анастасии Кузнецовой, артисту муниципального театра «Самарская площадь» Владимиру Лоркину и Татьяне Соколовой, 40 лет проработавшей в одной из самарских библиотек.
Дипломы и памятные подарки получили также директор художественной школы №1 Леонид Зак, знаменитый самарский хормейстер Валерия Навротская, руководители коллективов художественной самодеятельности, преподаватели дополнительного образования, самарские литераторы.
Заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов, поздравляя награжденных, заметил:
- Успешно работать в сфере культуры способен только человек с тонкой душевной организацией, искренней любовью к культуре и искусству, глубоким пониманием своего дела.
Миссия работников культуры, по мнению депутата губернской думы, заслуженного артиста России Сергея Войтенко, состоит именно в воспитании интеллигентности и тяге к культуре в своем народе, в каждом гражданине страны начиная с самого детства.
Торжественный вечер завершился театрализованной программой «Самара - город трудовой и боевой славы». Эта постановка недавно завоевала первое место в номинации «Театрализованное представление» регионального фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
С приветственным словом от имени главы города Олега Фурсова выступил его первый заместитель Владимир Сластенин. Он передал благодарность всем тем, кто отдает свои силы и знания развитию культуры в нашем городе.
- В прошлом году мы на высоком уровне отметили многие знаменательные события: 430-летие Самары, 55-летие полета Юрия Гагарина в космос, 75 лет с того момента, когда Куйбышев стал второй столицей страны и принял у себя во время Великой Отечественной не только правительство СССР, фабрики и заводы, но и московские театры, столичных деятелей культуры, - сказал вице-мэр. - Здесь Дмитрий Шостакович закончил свою симфонию «Ленинградская». Все это послужило тому, что наш город стал культурной столицей Поволжья.
Администрация города наградила почетными грамотами и нагрудными знаками директора муниципального театра «Камерная сцена» Софью Рубину, поставившую более 50 спектаклей, и Елену Черноталову - художественного руководителя детского музыкально-хореографического театра «Искорки», в котором занимается более четырехсот юных самарцев.
В числе награжденных была и руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Вот уже семь лет она занимает этот пост, и за это время сфера культуры обновилась и получила дальнейшее развитие: было осуществлено несколько крупных проектов, отремонтировано 32 объекта культуры. В ответном слове Татьяна Шестопалова поблагодарила за поддержку и понимание руководство города и области, всех работников сферы, без которых такие успехи были бы невозможны.
Награды от областного министерства культуры были переданы организатору и координатору выставок «Детской картинной галереи» Анастасии Кузнецовой, артисту муниципального театра «Самарская площадь» Владимиру Лоркину и Татьяне Соколовой, 40 лет проработавшей в одной из самарских библиотек.
Дипломы и памятные подарки получили также директор художественной школы №1 Леонид Зак, знаменитый самарский хормейстер Валерия Навротская, руководители коллективов художественной самодеятельности, преподаватели дополнительного образования, самарские литераторы.
Заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов, поздравляя награжденных, заметил:
- Успешно работать в сфере культуры способен только человек с тонкой душевной организацией, искренней любовью к культуре и искусству, глубоким пониманием своего дела.
Миссия работников культуры, по мнению депутата губернской думы, заслуженного артиста России Сергея Войтенко, состоит именно в воспитании интеллигентности и тяге к культуре в своем народе, в каждом гражданине страны начиная с самого детства.
Торжественный вечер завершился театрализованной программой «Самара - город трудовой и боевой славы». Эта постановка недавно завоевала первое место в номинации «Театрализованное представление» регионального фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 марта 2017
134
23 марта 2017
162
23 марта 2017
327
23 марта 2017 , 19:35
134
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
104
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
126
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
309
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
499
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
162
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...