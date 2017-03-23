В Самаре поздравили работников культуры и искусства

С приветственным словом от имени главы города Олега Фурсова выступил его первый заместитель Владимир Сластенин. Он передал благодарность всем тем, кто отдает свои силы и знания развитию культуры в нашем городе.- В прошлом году мы на высоком уровне отметили многие знаменательные события: 430-летие Самары, 55-летие полета Юрия Гагарина в космос, 75 лет с того момента, когда Куйбышев стал второй столицей страны и принял у себя во время Великой Отечественной не только правительство СССР, фабрики и заводы, но и московские театры, столичных деятелей культуры, - сказал вице-мэр. - Здесь Дмитрий Шостакович закончил свою симфонию «Ленинградская». Все это послужило тому, что наш город стал культурной столицей Поволжья.Администрация города наградила почетными грамотами и нагрудными знаками директора муниципального театра «Камерная сцена» Софью Рубину, поставившую более 50 спектаклей, и Елену Черноталову - художественного руководителя детского музыкально-хореографического театра «Искорки», в котором занимается более четырехсот юных самарцев.В числе награжденных была и руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Вот уже семь лет она занимает этот пост, и за это время сфера культуры обновилась и получила дальнейшее развитие: было осуществлено несколько крупных проектов, отремонтировано 32 объекта культуры. В ответном слове Татьяна Шестопалова поблагодарила за поддержку и понимание руководство города и области, всех работников сферы, без которых такие успехи были бы невозможны.Награды от областного министерства культуры были переданы организатору и координатору выставок «Детской картинной галереи» Анастасии Кузнецовой, артисту муниципального театра «Самарская площадь» Владимиру Лоркину и Татьяне Соколовой, 40 лет проработавшей в одной из самарских библиотек.Дипломы и памятные подарки получили также директор художественной школы №1 Леонид Зак, знаменитый самарский хормейстер Валерия Навротская, руководители коллективов художественной самодеятельности, преподаватели дополнительного образования, самарские литераторы.Заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов, поздравляя награжденных, заметил:- Успешно работать в сфере культуры способен только человек с тонкой душевной организацией, искренней любовью к культуре и искусству, глубоким пониманием своего дела.Миссия работников культуры, по мнению депутата губернской думы, заслуженного артиста России Сергея Войтенко, состоит именно в воспитании интеллигентности и тяге к культуре в своем народе, в каждом гражданине страны начиная с самого детства.Торжественный вечер завершился театрализованной программой «Самара - город трудовой и боевой славы». Эта постановка недавно завоевала первое место в номинации «Театрализованное представление» регионального фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».