В Самаре под колёсами автобуса погибла пожилая женщина
ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 21 января, примерно в 14:00 на пересечении улиц Вольской и Воронежской.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, водитель автобуса «НЕФАЗ» без пассажиров сбил пожилую женщину в возрасте 70-80 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка, личность которой в настоящее время устанавливается, скончалась на месте. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, водитель автобуса «НЕФАЗ» без пассажиров сбил пожилую женщину в возрасте 70-80 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка, личность которой в настоящее время устанавливается, скончалась на месте. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.
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