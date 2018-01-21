В Самаре под колёсами автобуса погибла пожилая женщина

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, водитель автобуса «НЕФАЗ» без пассажиров сбил пожилую женщину в возрасте 70-80 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пенсионерка, личность которой в настоящее время устанавливается, скончалась на месте. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.